Учитель потеряла сознание во дворе школы №12 в Бердске

Ситуация произошла еще 17 октября, а на помощь учитель стянулись многие её коллеги, но не ученики. Школьники сразу достали телефоны и начали снимать происходящее на видео, чтобы запечатлеть такой страшный момент.
Другие учителя подняли женщину и отвели в медицинский кабинет – туда и прибыла скорая помощь, которая зафиксировала скачок артериального давления.
Стоит отметить, что работать в это учебное заведение женщина пришла недавно, поэтому никто не знает о её проблемах со здоровьем. Учителя оставили в поликлинике, где ей сделали капельницу и потом её забрал муж.