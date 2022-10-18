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Учитель потеряла сознание во дворе школы №12 в Бердске

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
В Бердске под Новосибирском педагог потеряла сознание прямо во дворе школы №12 – она страдает от повышенного давления. Информацию предоставили в издании «Бердск-Онлайн».

Ситуация произошла еще 17 октября, а на помощь учитель стянулись многие её коллеги, но не ученики. Школьники сразу достали телефоны и начали снимать происходящее на видео, чтобы запечатлеть такой страшный момент.

Другие учителя подняли женщину и отвели в медицинский кабинет – туда и прибыла скорая помощь, которая зафиксировала скачок артериального давления. 

Стоит отметить, что работать в это учебное заведение женщина пришла недавно, поэтому никто не знает о её проблемах со здоровьем. Учителя оставили в поликлинике, где ей сделали капельницу и потом её забрал муж.

#Происшествия#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Здоровье#Учителя#Педагоги#Школа#Скорая помощь#Александр Кондратьев
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