Напомним, что у военного самолета вспыхнул двигатель и он рухнул прямо на многоквартирный жилой дом в Ейске – там произошел сильный взрыв, а затем и пожар, которые унесли жизни 13 человек, в том числе троих детей. 19 человек пострадали.
Панасенко подтвердил, что самолет произведен на новосибирском авиационном заводе. По его словам, причины катастрофы пока точно неизвестны – это выяснит комиссия Министерства обороны РФ.
Сразу несколько подъездов в результате пожара были уничтожены с 1 по последний этаж, а сам дом частично разрушен. Теперь это место перекрыто, а во дворе продолжают лежать детали разбившегося самолета.