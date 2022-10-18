atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Упавший в Ейске самолет Су-34 произвели в Новосибирске

Сегодня, 11:12
Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram
Генеральный директор Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова Сергей Панасенко рассказал НГС, что упавший на жилой дом 17 октября в Ейске самолет Су-34 был произведен в Новосибирске.

Напомним, что у военного самолета вспыхнул двигатель и он рухнул прямо на многоквартирный жилой дом в Ейске – там произошел сильный взрыв, а затем и пожар, которые унесли жизни 13 человек, в том числе троих детей. 19 человек пострадали. 

Панасенко подтвердил, что самолет произведен на новосибирском авиационном заводе. По его словам, причины катастрофы пока точно неизвестны – это выяснит комиссия Министерства обороны РФ.

Сразу несколько подъездов в результате пожара были уничтожены с 1 по последний этаж, а сам дом частично разрушен. Теперь это место перекрыто, а во дворе продолжают лежать детали разбившегося самолета. 

Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram
#Александр Кондратьев#Происшествия#Ейск#Новосибирск#Самолет#Крушение#Авиакатастрофа#Взрыв#Производство
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
Сегодня, 16:02
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
В чем подозревают директора АО "Кудряшовское": скандал вокруг мясокомбината
Сегодня, 15:00
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20