Напомним, что у военного самолета вспыхнул двигатель и он рухнул прямо на многоквартирный жилой дом в Ейске – там произошел сильный взрыв, а затем и пожар, которые унесли жизни 13 человек, в том числе троих детей. 19 человек пострадали.