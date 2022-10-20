Сейчас у многих белочек рыжие лапки и мордочка, а тело серого цвета. Специалисты отмечают, что эти пушные зверьки подстраиваются под времена года и линяют, когда деревья сбрасывают желто-рыжую листву. Ведь осенью она служит им маскировкой.