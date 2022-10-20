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Белки поседели к зиме в Новосибирске: фото до и после линьки

Сегодня, 06:01
Фото: atas.info
Белки к зиме нагуляли жирок и поменяли цвет
Белки начали менять рыжую шубку на серую в Березовой роще Новосибирска. Так пушистые обитатели парка готовятся к зиме.

Жители мегаполиса заметили, что некоторые белки полиняли и поседели только на половину. И, как оказалось, это нормальное явление для середины октября.

«Цвет меха сменяется у животных круглый год в осенне-весенний период. Белки сбрасывают рыжую шёрстку обычно в октябре, когда начинает холодать. Точные сроки зависят от прихода заморозков, из-за скачков температур. Полностью они переоденутся в серое к середине ноября», - рассказала Atas.info натуралист Татьяна Сафиуллина.

Сейчас у многих белочек рыжие лапки и мордочка, а тело серого цвета. Специалисты отмечают, что эти пушные зверьки подстраиваются под времена года и линяют, когда деревья сбрасывают желто-рыжую листву. Ведь осенью она служит им маскировкой.

 

Фото: atas.info

Также окрас к зиме сменяют зайцы, горностаи, песцы, куропатки, северные олени. При этом они могут сохранить старую яркую шубку, когда попадут в место, где нет снега.

Напомним, в конце лета белки стали приманкой для живодера в Заельцовском парке. Он расставил капканы по всему парку.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные
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