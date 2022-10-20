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Как проводили мобилизованных на фронт в Новосибирске

Сегодня, 08:54
Фото: Анатолий Локоть / Телеграм

Торжественный митинг в честь отправки мобилизованных прошел в Новосибирске

В Новосибирске мобилизованных проводили в зону проведения спецоперации на Украине торжественным митингом. Информацию предоставили в Telegram-канале мэра города Анатолия Локтя.

Мероприятие проходило на территории Новосибирского высшего военного командного училища – там напутствовали мобилизованных воинов-сибиряков, вставших на защиту Родины.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив тоже приняли участие и поздравили военнослужащих. Они призвали их хранить верность героическим традициям участников Великой Отечественной войны.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь в своем Telegram-канале отметил, что Новосибирск будет оказывать всю необходимую помощь российской армии и семьям мобилизованных.

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#Александр Кондратьев#Спецоперация#Новосибирск#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине
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