Как проводили мобилизованных на фронт в Новосибирске

Мероприятие проходило на территории Новосибирского высшего военного командного училища – там напутствовали мобилизованных воинов-сибиряков, вставших на защиту Родины.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив тоже приняли участие и поздравили военнослужащих. Они призвали их хранить верность героическим традициям участников Великой Отечественной войны.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь в своем Telegram-канале отметил, что Новосибирск будет оказывать всю необходимую помощь российской армии и семьям мобилизованных.