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Центробанк разоблачил три нелегальные финансовые пирамиды в Новосибирске

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
Специалисты Центробанка России нашли 20 черных кредиторов в Новосибирске за 2022 год. Также подобные нелегалы умудрились открыть в регионе сразу три финансовые пирамиды, сообщил эксперт Сибирского отделения ЦБ Олег Дубровский.

По данным Дубровского, всего в Сибири выявили 124 нелегала. А Новосибирская область отличилась наличием финансовых пирамид и заняла 3 место по округу в рейтинге подобной деятельности.

«Организаторы пирамид действовали по-разному. Один создал её единолично, ходил по соседям, собирал деньги на инвестиции. Другие открыли некую компанию в интернете, в которую предлагали вложить средства для последующего пассивного дохода», - рассказал Олег Дубровский на пресс-конференции в ТАСС 21 октября.

Также эксперт добавил, что многие других нелегалы выдавали кредиты и займы населению. Работали под вывесками комиссионок и ломбардов. Но на эту деятельность лицензий не имели.

Напомним, в начале октября в Новосибирске наказали владельца ООО «Ломбард Изумруд» за выдачу кредитов горожанам. Он получил штраф в размере  30 тысяч рублей.
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кредиты#Банк
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