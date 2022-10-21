По данным Дубровского, всего в Сибири выявили 124 нелегала. А Новосибирская область отличилась наличием финансовых пирамид и заняла 3 место по округу в рейтинге подобной деятельности.
«Организаторы пирамид действовали по-разному. Один создал её единолично, ходил по соседям, собирал деньги на инвестиции. Другие открыли некую компанию в интернете, в которую предлагали вложить средства для последующего пассивного дохода», - рассказал Олег Дубровский на пресс-конференции в ТАСС 21 октября.
Также эксперт добавил, что многие других нелегалы выдавали кредиты и займы населению. Работали под вывесками комиссионок и ломбардов. Но на эту деятельность лицензий не имели.