Зарплатой недовольны более 50% новосибирцев, 27% получают половину от желаемого

Участников также спросили о размере желаемой прибавки. О росте дохода в два раза заявили 27% опрошенных, четверть хотят еще большего увеличения. Надбавка в 20-40% удовлетворила бы пятую часть респондентов.
Чаще всего довольные доходом новосибирцы работают в таких сферах, как «Консультирование», «Высший менеджмент», «Закупки», «Добыча сырья» и «Управление персоналом». Большинство недовольных трудоустроены в сферах «Безопасность» и «Наука, образование», затем «Госслужба, НКО» и «Медицина, фармацевтика».
В этом году средний размер заработной платы в Новосибирской области составил 50 тыс. рублей.
Ранее Социологи из Новосибирского государственного университета Кристина Мошкова и Татьяна Черкасова написали научную статью об огромном заработке региональных депутатов – их зарплаты доходят до 50 млн рублей в год.