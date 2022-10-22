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Зарплатой недовольны более 50% новосибирцев, 27% получают половину от желаемого

Сегодня, 11:27
Фото: 1MI
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Размером заработной платы удовлетворены 28% жителей Новосибирской области, однозначно довольны доходом только 7% новосибирцев, 21% сказали, что скорее довольны, чем нет, говорится в исследовании рекрутингового агентства HeadHunter.

Участников также спросили о размере желаемой прибавки. О росте дохода в два раза заявили 27% опрошенных, четверть хотят еще большего увеличения. Надбавка в 20-40% удовлетворила бы пятую часть респондентов.

Чаще всего довольные доходом новосибирцы работают в таких сферах, как «Консультирование», «Высший менеджмент», «Закупки», «Добыча сырья» и «Управление персоналом». Большинство недовольных трудоустроены в сферах «Безопасность» и «Наука, образование», затем «Госслужба, НКО» и «Медицина, фармацевтика».

В этом году средний размер заработной платы в Новосибирской области составил 50 тыс. рублей.

Ранее Социологи из Новосибирского государственного университета Кристина Мошкова и Татьяна Черкасова написали научную статью об огромном заработке региональных депутатов – их зарплаты доходят до 50 млн рублей в год.

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#Дмитрий Малов#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Опрос#Общество#Экономика
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