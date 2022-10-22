Зарплатой недовольны более 50% новосибирцев, 27% получают половину от желаемого

Чаще всего довольные доходом новосибирцы работают в таких сферах, как «Консультирование», «Высший менеджмент», «Закупки», «Добыча сырья» и «Управление персоналом». Большинство недовольных трудоустроены в сферах «Безопасность» и «Наука, образование», затем «Госслужба, НКО» и «Медицина, фармацевтика».