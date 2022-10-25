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35 кошек объедали пенсионерку в Новосибирске

Сегодня, 07:17
Зоозащитники забрали 35 кошек у пенсионерки из Бердска - они воняли и голодали
Новосибирские зоозащитники забрали 35 кошек у пенсионерки из Бердска. Она похищала их и держала в жутких условиях.

Хозяйка одной из кошек заявила в полицию о пропаже питомца. Правоохранители вышли на след. Оказалось, что ранее другие люди жаловались им на женщину, которая открыла питомник в своей квартире.

По данным «Бердск онлайн», жительница Бердска собирает животных по всему городу. Некоторых до сих пор разыскивают настоящие хозяева.

Многие кошки больные и вечно голодные. А от квартиры идет вонь к соседям. Ранее у женщины уже забирали 47 питомцев, а теперь она набрала других.

У сибирячки снова забрали всех животных. Сейчас волонтеры ищут их хозяев или другой новый дом.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Зоозащитники
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