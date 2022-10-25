35 кошек объедали пенсионерку в Новосибирске

Хозяйка одной из кошек заявила в полицию о пропаже питомца. Правоохранители вышли на след. Оказалось, что ранее другие люди жаловались им на женщину, которая открыла питомник в своей квартире.
По данным «Бердск онлайн», жительница Бердска собирает животных по всему городу. Некоторых до сих пор разыскивают настоящие хозяева.
Многие кошки больные и вечно голодные. А от квартиры идет вонь к соседям. Ранее у женщины уже забирали 47 питомцев, а теперь она набрала других.
У сибирячки снова забрали всех животных. Сейчас волонтеры ищут их хозяев или другой новый дом.