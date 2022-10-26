«Все зависит от того, как провести длинные выходные. Несколько дней у телевизора или за компьютерными играми, обильные застолья скорее приведут к эмоциональной усталости к концу выходных. Если же провести выходные активно, гулять на свежем воздухе, общаться с семьей, отправиться в поездку за новыми впечатлениями — такой отдых поможет восстановить силы».