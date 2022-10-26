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Длинные выходные ноября 2022: как отдыхаем на День народного единства в Новосибирске

Сегодня, 05:15
Фото: unsplash.com
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре
Какого числа начнутся выходные в ноябре 2022 год: праздничный День народного единства 4 ноября приходится на пятницу, за ним следуют два выходных дня. В первую неделю ноября новосибирцев ждут три нерабочих дня подряд, согласно производственному календарю, утвержденному Правительством РФ.

В начале ноября у новосибирцев будет возможность оценить преимущества четырехдневной рабочей недели. Первая рабочая неделя ноября закончится уже в четверг 3 ноября — в производственном календаре труда и отдыха Новосибирской области этот рабочий день сокращен на один час.

Как влияют на организм длинные выходные, дают ли они возможность восстановить силы или, наоборот, выбивают из рабочего ритма. На этот вопрос корреспонденту Атас.Инфо ответила психолог Полина Артемкина.

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«Все зависит от того, как провести длинные выходные. Несколько дней у телевизора или за компьютерными играми, обильные застолья скорее приведут к эмоциональной усталости к концу выходных. Если же провести выходные активно, гулять на свежем воздухе, общаться с семьей, отправиться в поездку за новыми впечатлениями — такой отдых поможет восстановить силы».

3 ноября новосибирцы могут наблюдать за открытием стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Выходные#Каникулы#Календарь#Работа#Отдых
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