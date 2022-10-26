В начале ноября у новосибирцев будет возможность оценить преимущества четырехдневной рабочей недели. Первая рабочая неделя ноября закончится уже в четверг 3 ноября — в производственном календаре труда и отдыха Новосибирской области этот рабочий день сокращен на один час.
Как влияют на организм длинные выходные, дают ли они возможность восстановить силы или, наоборот, выбивают из рабочего ритма. На этот вопрос корреспонденту Атас.Инфо ответила психолог Полина Артемкина.
«Все зависит от того, как провести длинные выходные. Несколько дней у телевизора или за компьютерными играми, обильные застолья скорее приведут к эмоциональной усталости к концу выходных. Если же провести выходные активно, гулять на свежем воздухе, общаться с семьей, отправиться в поездку за новыми впечатлениями — такой отдых поможет восстановить силы».
3 ноября новосибирцы могут наблюдать за открытием стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.