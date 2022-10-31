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В двух новосибирских больницах закрывают отделения гастроэнтерологии

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
инфекционное отделение
Отделения гастроэнтерологии планируют закрыть в новосибирской инфекционной больнице №1 и 12-й клинической больнице, сообщает “Прецедент”.

"Наносится колоссальный вред медицине. В инфекционной больнице №1 отделение планируют закрыть в январе. В больнице №12 – пока неизвестно. На запросы отвечают, что гастроэнтерология теперь будет располагаться на базе ГКБ №11, ГКБ №25 и ГКП №1", - рассказала жительница Новосибирска Инесса Прохорова.

Она узнала о закрытии от врачей и медсестер, которые также сообщили ей, что им не предложили новую работу.

По словам Прохоровой, депутат новосибирского горсовета Василий Стрекалов отправлял соответствующий запрос в Департамент информационной политики регионального правительства.

“Поскольку в структуре ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» не предусмотрено отделение хирургии, было принято решение привести порядок организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара в соответствие с правилами. Специалисты гастроэнтерологического отделения продолжат оказывать медицинскую помощь по профилю гастроэнтерология на базе ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» и ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1», - ответили в департаменте.

Там добавили, что такое решение “позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как Правобережья, так и Левобережья Новосибирска”

Издание обратилось за комментарием насчет закрытия отделений в областной Минздрав, но пока не получило ответ.

Ранее сообщалось о возможном закрытии педиатрического отделения больницы № 1 в Кольцово под Новосибирском. По словам родителей, это связано с уменьшением числа маленьких пациентов.

#Общество#Город#Новосибирск#Инфекционная больница №1#ГКБ №12#Отделения гастроэнтерологии#Закрытие
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