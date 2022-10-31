В двух новосибирских больницах закрывают отделения гастроэнтерологии

"Наносится колоссальный вред медицине. В инфекционной больнице №1 отделение планируют закрыть в январе. В больнице №12 – пока неизвестно. На запросы отвечают, что гастроэнтерология теперь будет располагаться на базе ГКБ №11, ГКБ №25 и ГКП №1", - рассказала жительница Новосибирска Инесса Прохорова.