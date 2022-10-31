В двух новосибирских больницах закрывают отделения гастроэнтерологии

"Наносится колоссальный вред медицине. В инфекционной больнице №1 отделение планируют закрыть в январе. В больнице №12 – пока неизвестно. На запросы отвечают, что гастроэнтерология теперь будет располагаться на базе ГКБ №11, ГКБ №25 и ГКП №1", - рассказала жительница Новосибирска Инесса Прохорова.
Она узнала о закрытии от врачей и медсестер, которые также сообщили ей, что им не предложили новую работу.
По словам Прохоровой, депутат новосибирского горсовета Василий Стрекалов отправлял соответствующий запрос в Департамент информационной политики регионального правительства.
“Поскольку в структуре ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» не предусмотрено отделение хирургии, было принято решение привести порядок организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара в соответствие с правилами. Специалисты гастроэнтерологического отделения продолжат оказывать медицинскую помощь по профилю гастроэнтерология на базе ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» и ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 1», - ответили в департаменте.
Там добавили, что такое решение “позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как Правобережья, так и Левобережья Новосибирска”
Издание обратилось за комментарием насчет закрытия отделений в областной Минздрав, но пока не получило ответ.
Ранее сообщалось о возможном закрытии педиатрического отделения больницы № 1 в Кольцово под Новосибирском. По словам родителей, это связано с уменьшением числа маленьких пациентов.