Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений выделено свыше ста млрд рублей

Одно из крупнейших медицинских учреждений Сахалинской области - Долинская центральная районная больница, последние два года работающая в качестве ковидного госпиталя, возвращается в профильный режим. Но прежде в медучреждении проведут ремонт помещений и инженерных сетей.
На необходимые восстановительные работы в Долинской ЦРБ губернатор Валерий Лимаренко распорядился направить из областного бюджета пять млн рублей. Глава региона неоднократно отмечал, что в области делается всё, чтобы население могло получать своевременную и качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. За три года на модернизацию медицинских учреждений выделено свыше ста млрд рублей, уточняет портал Sakh.online.
Губернатор и власти островного региона большое внимание уделяют не только оснащению клиник, но и поддержанию медицинских объектов в нормативном работоспособном состоянии. С 2019 года капитальные ремонты прошли в корпусах 35 медучреждений. Например, капремонт проведён в здании поликлиники Поронайской ЦРБ. Изменения произошли и в других лечебных организациях разных муниципальных образований: в поликлиниках Долинской и Корсаковской ЦРБ, амбулатории села Бошняково Углегорского района, в детском отделении Александровск-Сахалинской ЦРБ, в областной стоматологической поликлинике и других.
Что касается Долинской ЦРБ, то после завершения приёма пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, в её помещениях была проведена санитарная обработка всех помещений. Но два года интенсивной работы в качестве инфекционного госпиталя сказались на состоянии внутренней отделке помещений и инженерных систем. Как выяснилось, необходима замена части технического оборудования.
Сейчас специалисты начали ремонт в хирургическом отделении, затем бригада приступит к восстановлению терапевтического, гинекологического, детского отделений и роддома. Наибольший объем работ предстоит выполнить в реанимации. Завершить ремонт в отделениях Долинкой ЦРБ планируется до конца 2022 года. Также в этом году обновят и оснащение диагностического оборудования – в больнице ожидают поступления современного аппарата УЗИ и двух фетальных мониторов, необходимых для исследования состояния здоровья беременных женщин.