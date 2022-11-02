Редкий орден получил подполковник из Новосибирской области за участие в СВО

Орден Александра Невского стал второй наградой, полученной военным в ходе СВО. Орден присуждали за особые заслуги перед отечеством в Российской Империи, но в 1917 году его упразднили. В разряд государственных наград орден вернули в 1942 году. Новый российский орден Александра Невского присуждается не так часто и по своему рангу стоит выше таких государственных наград, как ордена Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова и ордена Мужества.