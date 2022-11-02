Редкий орден получил подполковник из Новосибирской области за участие в СВО

В первый месяц проведения спецоперации отдельная мотострелковая бригада под командованием Андрея Марушкина продвинулась на территорию противника более, чем на 100 километров без потерь. В мае 2022 года Андрей Марушкин за проявленный героизм был награжден орденом Мужества.
Орден Александра Невского стал второй наградой, полученной военным в ходе СВО. Орден присуждали за особые заслуги перед отечеством в Российской Империи, но в 1917 году его упразднили. В разряд государственных наград орден вернули в 1942 году. Новый российский орден Александра Невского присуждается не так часто и по своему рангу стоит выше таких государственных наград, как ордена Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова и ордена Мужества.
В октябре 2022 года в Бердске дочь погибшего в ходе СВО сапера Ивана Дитриха получила орден Мужества.