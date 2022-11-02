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Редкий орден получил подполковник из Новосибирской области за участие в СВО

Сегодня, 12:10
Фото: mil.ru
Андрей Марушкин награжден орденом Александра Невского
Редчайший орден Александра Невского за участие в СВО получил житель Чистозерного района Новосибирской области Андрей Марушкин. Это вторая награда военного за время проведения спецоперации.

В первый месяц проведения спецоперации отдельная мотострелковая бригада под командованием Андрея Марушкина продвинулась на территорию противника более, чем на 100 километров без потерь. В мае 2022 года Андрей Марушкин за проявленный героизм был награжден орденом Мужества.

Орден Александра Невского стал второй наградой, полученной военным в ходе СВО. Орден присуждали за особые заслуги перед отечеством в Российской Империи, но в 1917 году его упразднили. В разряд государственных наград орден вернули в 1942 году. Новый российский орден Александра Невского присуждается не так часто и по своему рангу стоит выше таких государственных наград, как ордена Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова и ордена Мужества.

 

#Ольга Храмушкина#Общество#Спецоперация#Спецоперация на Украине
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