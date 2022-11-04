atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как микроволновка убивает полезные свойства продуктов - объясняет диетолог

Сегодня, 05:00
Фото: Photobank Ura Media / Flick
Микроволновые печи на кухнях новосибирцев распространены так же, как холодильники
Жители таких крупных городов как Новосибирск с трудом представляют себе жизнь без микроволновки. Нутрициолог из Новосибирска Маргарита Антонова предупреждает, чем опасно для здоровья ежедневное разогревание продуктов в микроволновой печи.

Брокколи теряет 97%  флавоноидов в микроволновке

 «Микроволновка изменяет структуру пищи, таким образом продукты, приготовленные в ней, теряют большинство полезных веществ. Например, были проведены исследования с брокколи, где она потеряла до 97% флавоноидов. Это в несколько раз больше, чем капуста брокколи приготовленная на пару», - предупреждает нутрициолог из Новосибирска Маргарита Антонова.

В Новосибирске нашли опасный для здоровья холодец и сало
Узнать подробнее

«Также в пище, под воздействием облучения в СВЧ могут появляться канцерогенные свободные радикалы. То есть, мало того что пища теряет полезные питательные свойства, так еще и становится опасной, содержит канцерогены. Вредное воздействие оказывает излучение от микроволновки на организм человека, это может вызывать различные заболевания».

Женщину осудили за продажу препарата для похудения под Новосибирском
Узнать подробнее

Ксеноэстрогены из пластика попадут в организм при разогреве

«Многие в СВЧ используют пластиковую посуду, это также опасно, т.к. при нагревании пластик передает продуктам свои частички - ксеноэстрогены, которые организм воспринимает как собственные гормоны. Есть исследования, подтверждающие, что это приводит к нарушению функции гормональной системы», - предупредила нутрициолог о еще одном опасном моменте.

Излучение разного рода часто вызывает опасение в вопросах вреда здоровью. Например, на улице Кропоткина в Новосибирске люди боятся умереть от рака из-за вышки сотовой связи.

#Ольга Храмушкина#Общество#Бизнес#Город#Новосибирск#Россия#Новосибирская область#Здоровье
Подпишитесь
10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября
Сегодня, 09:48
Магнитное поле ухудшится - погода в Новосибирске на длинные выходные в ноябре 2022
Вчера, 15:05
Как пройдет день иконы Казанской Божией Матери в трех Храмах Новосибирска
Вчера, 16:18
"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
Вчера, 09:30
Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии
Вчера, 13:00
Как бюджетнику не ходить на митинг, если начальник требует – комментарий юриста
Вчера, 08:55