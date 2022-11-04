«Микроволновка изменяет структуру пищи, таким образом продукты, приготовленные в ней, теряют большинство полезных веществ. Например, были проведены исследования с брокколи, где она потеряла до 97% флавоноидов. Это в несколько раз больше, чем капуста брокколи приготовленная на пару», - предупреждает нутрициолог из Новосибирска Маргарита Антонова.
«Также в пище, под воздействием облучения в СВЧ могут появляться канцерогенные свободные радикалы. То есть, мало того что пища теряет полезные питательные свойства, так еще и становится опасной, содержит канцерогены. Вредное воздействие оказывает излучение от микроволновки на организм человека, это может вызывать различные заболевания».
«Многие в СВЧ используют пластиковую посуду, это также опасно, т.к. при нагревании пластик передает продуктам свои частички - ксеноэстрогены, которые организм воспринимает как собственные гормоны. Есть исследования, подтверждающие, что это приводит к нарушению функции гормональной системы», - предупредила нутрициолог о еще одном опасном моменте.
Излучение разного рода часто вызывает опасение в вопросах вреда здоровью. Например, на улице Кропоткина в Новосибирске люди боятся умереть от рака из-за вышки сотовой связи.