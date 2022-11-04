«Также в пище, под воздействием облучения в СВЧ могут появляться канцерогенные свободные радикалы. То есть, мало того что пища теряет полезные питательные свойства, так еще и становится опасной, содержит канцерогены. Вредное воздействие оказывает излучение от микроволновки на организм человека, это может вызывать различные заболевания».