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Редкое лунное затмение смогут увидеть новосибирцы 8 ноября

Сегодня, 07:48
Фото: Michael / unsplash.com/
Полное Лунное затмение будет видно в Сибири и на Дальнем Востоке
Затмение Луны 8 ноября будет особенным сразу по нескольким признакам. Оно будет долгим - земная тень закроет Луну полностью более, чем на полчаса. Одновременно с этим Луна перекроет Уран, но если первое событие будет видно невооруженным глазом, то перекрытие Урана - только в телескоп.

Лунное затмение начнется в Новосибирске 8 ноября в 17.30 по новосибирскому времени - земная тень начнет закрывать лунный диск. В 18.45 Луна начнет открываться и в 19.50 затмение полностью завершится. Это затмение примечательно тем, что его будет видно невооруженным глазом без специальных приспособлений для наблюдения. Перекрытие Урана Луной начнется в 18:56 и завершится 19:35, наблюдать его можно будет только в телескоп.

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"Судьбоносные события наиболее вероятны в период коридора затмений, - считает астролог Мария Уфимцева, - "Коридор затмений - период между солнечным затмением 25 октября и лунным затмением 8 ноября. В этот период нужно отпустить привязанность к материальному, взаимодействовать с людьми, учитывая, прежде всего их интересы, и помнить о том, что события в коридор затмений имеют особый вес и последствия".

Аналогичное астрономическое явление происходило прошлый раз 28 октября 2004 года, следующее такое событие ожидается 8 ноября 2040 года.

25 октября новосибирцы наблюдали солнечное затмение на Михайловской набережной, берегу Обского моря в Академгородке и с площадки Большого Новосибирского планетария.

#Новосибирск#Новосибирская область#Солнечное затмение#Ольга Храмушкина
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