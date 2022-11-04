Лунное затмение начнется в Новосибирске 8 ноября в 17.30 по новосибирскому времени - земная тень начнет закрывать лунный диск. В 18.45 Луна начнет открываться и в 19.50 затмение полностью завершится. Это затмение примечательно тем, что его будет видно невооруженным глазом без специальных приспособлений для наблюдения. Перекрытие Урана Луной начнется в 18:56 и завершится 19:35, наблюдать его можно будет только в телескоп.