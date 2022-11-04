Лунное затмение начнется в Новосибирске 8 ноября в 17.30 по новосибирскому времени - земная тень начнет закрывать лунный диск. В 18.45 Луна начнет открываться и в 19.50 затмение полностью завершится. Это затмение примечательно тем, что его будет видно невооруженным глазом без специальных приспособлений для наблюдения. Перекрытие Урана Луной начнется в 18:56 и завершится 19:35, наблюдать его можно будет только в телескоп.
"Судьбоносные события наиболее вероятны в период коридора затмений, - считает астролог Мария Уфимцева, - "Коридор затмений - период между солнечным затмением 25 октября и лунным затмением 8 ноября. В этот период нужно отпустить привязанность к материальному, взаимодействовать с людьми, учитывая, прежде всего их интересы, и помнить о том, что события в коридор затмений имеют особый вес и последствия".
Аналогичное астрономическое явление происходило прошлый раз 28 октября 2004 года, следующее такое событие ожидается 8 ноября 2040 года.
25 октября новосибирцы наблюдали солнечное затмение на Михайловской набережной, берегу Обского моря в Академгородке и с площадки Большого Новосибирского планетария.