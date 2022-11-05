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Главный тренер ХК "Сибири" Мартемьянов показал средний палец в ответ на решение судей

Сегодня, 02:41
Фото: Скриншот телеграм-канала hockeygram

300 тысяч за неприличный жест заплатит главный тренер ХК "Сибири"

Инцидент произошел в Омске во время игры с "Авангардом". Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Омичи стали свидетелями реакции Андрея Мартемьянова на удаление нападающего клуба Антона Шенфельда во время игры с "Аванградом", сообщает "Чемпионат".
Судьи приняли решение удалить нападающего поскольку посчитали его игру игрой с высоко поднятой клюшкой: хоккеист зацепил шлем форварда омичей.
Андрей Мартемьянов эмоционально отреагировал на такое решение, сначала бросил бутылку с водой, потом показал неприличный жест. 
За свою эмоциональную вспышку тренеру придется заплатить. На главного тренера "Сибири" принято решение наложить наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении Судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу. Выложить Мартемянову придется 300 тысяч рублей. 

Напомним, что самая большая зарплата игрока ХК «Сибирь» составила 45 млн рублей.

 

 

#Полина Симакова#Хоккей#Суд
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