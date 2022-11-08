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Новосибирск сковали 7-балльные пробки утром 8 ноября

Сегодня, 02:24
Фото: 1MI
Автомобилисты застряли в жутких пробках в Новосибирске утром 8 ноября
Автомобилисты застряли в жутких пробках в Новосибирске утром 8 ноября. По данным с онлайн-карт, затор образовался из-за нескольких ДТП и дорожных работ - его оценили в 7 баллов из 10 возможных.
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ДТП

Судя по «Яндекс.Карте», сегодня, в 9 часов утра затруднен проезд по Октябрьскому и Димитровскому мостам. Также многие пытаются преодолеть магистраль по улице Большевистской. На участке в среднем ряду возле Речного вокзала идет дорожный ремонт.

Багровым цветом на карте выделен участок от площади Станиславского до Фабричной. Также стоит в пробке Красный проспект.

Пользователи 2ГИС отмечают на карте мелкие ДТП на Восходе, проспекте Димитрова и проезде Энергетиков. Эти аварии существенно ухудшают обстановку на дорогах.

Водители не стесняются в высказываниях, возмущаются и требуют вмешательства сотрудников ДПС: «Мы скоро состаримся в этих пробках»; «Почему ДПС так долго разгоняет всех! Они сами уже уснули что ли».

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Карта#ДТП
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