Новосибирск сковали 7-балльные пробки утром 8 ноября

Судя по «Яндекс.Карте», сегодня, в 9 часов утра затруднен проезд по Октябрьскому и Димитровскому мостам. Также многие пытаются преодолеть магистраль по улице Большевистской. На участке в среднем ряду возле Речного вокзала идет дорожный ремонт.
Багровым цветом на карте выделен участок от площади Станиславского до Фабричной. Также стоит в пробке Красный проспект.
Пользователи 2ГИС отмечают на карте мелкие ДТП на Восходе, проспекте Димитрова и проезде Энергетиков. Эти аварии существенно ухудшают обстановку на дорогах.
Водители не стесняются в высказываниях, возмущаются и требуют вмешательства сотрудников ДПС: «Мы скоро состаримся в этих пробках»; «Почему ДПС так долго разгоняет всех! Они сами уже уснули что ли».