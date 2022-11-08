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В Бердске вводят сухой закон рядом с пунктом сбора призывников в "Гренаде"

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI
Торговля алкоголем

Власти Бердска намерены ужесточить запрет на продажу алкоголя мобилизованным

В бердском магазине рядом с детским лагерем “Гренада”, где разместили мобилизованных, больше не продаются спиртные напитки, сообщает Сибкрай.ru.

Издание подчеркивает, что торговая точка не попала под запрет продажи алкоголя рядом с пунктами сбора призывников, ограничение ввел владелец "из-за участившихся случаев нарушения правопорядка".

После этого мэрия Бердска обратилась в новосибирское правительство с предложением пересмотреть список расположенных рядом с "Гренадой" магазинов, в которых запрещается торговля спиртным.

"Бердская администрация обратилась в министерство промышленности и торговли - разработчику этого постановления, чтобы внесли корректировки по границам и включили этот объект в список магазинов, на которые распространяется запрет продажи алкогольных напитков", - цитирует "Бердск онлайн" вице-мэра Жанну Шурову.

Ранее инициативная группа жен мобилизованных новосибирцев заявила, что их держат в страхе призывники из Тывы в лагере «Гренада». Сообщалось, что вооруженные ножами тувинцы встретили новосибирцев криками: "Ооо, свежее мясо подъехало!".

«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
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#Общество#Происшествия#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Призывники#Алкоголь#Торговля#Запрет
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