В Бердске вводят сухой закон рядом с пунктом сбора призывников в "Гренаде"

Издание подчеркивает, что торговая точка не попала под запрет продажи алкоголя рядом с пунктами сбора призывников, ограничение ввел владелец "из-за участившихся случаев нарушения правопорядка".
После этого мэрия Бердска обратилась в новосибирское правительство с предложением пересмотреть список расположенных рядом с "Гренадой" магазинов, в которых запрещается торговля спиртным.
"Бердская администрация обратилась в министерство промышленности и торговли - разработчику этого постановления, чтобы внесли корректировки по границам и включили этот объект в список магазинов, на которые распространяется запрет продажи алкогольных напитков", - цитирует "Бердск онлайн" вице-мэра Жанну Шурову.
Ранее инициативная группа жен мобилизованных новосибирцев заявила, что их держат в страхе призывники из Тывы в лагере «Гренада». Сообщалось, что вооруженные ножами тувинцы встретили новосибирцев криками: "Ооо, свежее мясо подъехало!".