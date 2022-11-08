В Бердске вводят сухой закон рядом с пунктом сбора призывников в "Гренаде"

"Бердская администрация обратилась в министерство промышленности и торговли - разработчику этого постановления, чтобы внесли корректировки по границам и включили этот объект в список магазинов, на которые распространяется запрет продажи алкогольных напитков", - цитирует "Бердск онлайн" вице-мэра Жанну Шурову.