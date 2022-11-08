Суд над экс-прокурором Бушмакиным начался в Новосибирске

Из картотеки суда следует, что в 2019-м Бушмакин взял 150 000 рублей у директора «Сибсма». За эту сумму он отдал ему копию материалов Следкома, касающихся проверки бизнесмена по факту уклонения от уплаты налогов.
Также правоохранители выяснили, что в 2018 году, будучи в должности прокурора, он приказал поставить на миграционный учет иностранца. Это было сделано не в рамках закона.
Зимой прошлого года Бушмакина арестовали. Сейчас правоохранители начали допрашивать свидетелей и анализировать улики по делу.