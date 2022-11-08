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Суд над экс-прокурором Бушмакиным начался в Новосибирске

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
Суд над экс-прокурором Бушмакиным начался в Новосибирске
Дело против экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина начали рассматривать в суде. Его обвиняют во взяточничестве.

Из картотеки суда следует, что в 2019-м Бушмакин взял 150 000 рублей у директора «Сибсма». За эту сумму он отдал ему копию материалов Следкома, касающихся проверки бизнесмена по факту уклонения от уплаты налогов.

Также правоохранители выяснили, что в 2018 году, будучи в должности прокурора, он приказал поставить на миграционный учет иностранца. Это было сделано не в рамках закона.

Зимой прошлого года Бушмакина арестовали. Сейчас правоохранители начали допрашивать свидетелей и анализировать улики по делу.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Взятка#Суд#Алина Шефер
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