Материнский капитал проиндексируют в 2023 году – названы новые цифры

Новоиспеченные родители начнут получать 590 000 рублей на первого ребенка, рожденного в 2023-м. По сравнению с нынешней выплатой - увеличение на 66 000.
На второго ребенка маткапитал составит 780 000 рублей в следующем году. Сейчас родители получают около 693 000.
По данным Минтруда РФ, программу материнского капитала продлили в стране до конца 2026 года. Также со следующего года начнет работать пакет всех мер поддержки семей с детьми.
Родители будут получать пособия и выплаты на детей – от их рождения до совершеннолетия. А размер разового пособия составит в среднем 13 900 рублей.
Напомним, в 2022 году материнский капитал повышали на 8,4%. Новосибирские семьи получали сертификат на 483 тысячи рублей за первого ребенка, а за второго – 639 тыс., и 155 тыс. за последующих.