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Материнский капитал проиндексируют в 2023 году – названы новые цифры

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Материнский капитал на первого ребенка достигнет 590 тысяч рублей

Материнский капитал вырастет на 12,4% в Новосибирской области в 2023

Материнский капитал вырастет с 1 января 2023 года почти на 12,5% по поручению президента России Владимира Путина. Стало известно, сколько будут выплачивать за первого, второго и последующих детей.

Новоиспеченные родители начнут получать 590 000 рублей на первого ребенка, рожденного в 2023-м. По сравнению с нынешней выплатой - увеличение на 66 000.

На второго ребенка маткапитал составит 780 000 рублей в следующем году. Сейчас родители получают около 693 000.

По данным Минтруда РФ, программу материнского капитала продлили в стране до конца 2026 года. Также со следующего года начнет работать пакет всех мер поддержки семей с детьми.

Родители будут получать пособия и выплаты на детей – от их рождения до совершеннолетия. А размер разового пособия составит в среднем 13 900 рублей.

Напомним, в 2022 году материнский капитал повышали на 8,4%. Новосибирские семьи получали сертификат на 483 тысячи рублей за первого ребенка, а за второго – 639 тыс., и 155 тыс. за последующих.

График выплат всех детских пособий с 1 ноября 2022 года в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Материнский капитал#Алина Шефер
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