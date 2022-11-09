Материнский капитал проиндексируют в 2023 году – названы новые цифры

Материнский капитал вырастет на 12,4% в Новосибирской области в 2023

Материнский капитал вырастет с 1 января 2023 года почти на 12,5% по поручению президента России Владимира Путина. Стало известно, сколько будут выплачивать за первого, второго и последующих детей.