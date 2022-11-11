Новое единое детское пособие с 1 января 2023: кто получит, как оформить

Единое пособие будут получать семьи, у которых есть дети. Критерии по возрасту: с первых дней рождения до достижения 17 лет. Также выплаты начнут назначать семьям ещё до рождения малыша. Их получат беременных, которые встали на учет в ранние сроки.
Не менее важное условие – семьи должны нуждаться в выплатах, т.е. иметь доход ниже 1 прожиточного минимума на душу человека. При рассмотрении заявки, специалисты учтут все виды недвижимости семьи.
Всего в России получателей таких выплат около 10 млн. Каждая ячейка общества в среднем начнет иметь около 14 тысяч в месяц дополнительно от государства.
Детское пособие нового формата будут рассчитывать также, как и предыдущие. Уже знакомые всем условия - 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Окончательно решение о том, какой именно процент получит та или иная семья примут специалисты после уточнения данных о доходах заявителей.
Так, как в этом году в стране повысили размер ПМ, самая малая выплата составит порядка 7 тыс. рублей, средняя – 10,5 тыс., а максимальная – 14 тыс. руб.
По поручению главы государства в России повысят материнский капитал в 2023 году. Родители получат на первенца около 590 тысяч рублей, на второго ребенка – около 780 тыс.
Новая выплата объединит в себе все 7 пособий, и, вероятно, её будут оформлять единожды, что очень удобно для родителей. Подать заявление можно через Госуслуги, либо в отделениях МФЦ.