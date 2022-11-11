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Новое единое детское пособие с 1 января 2023: кто получит, как оформить

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Новое детское пособие начнут получать российские семьи с 1 января 2023 года
Новое детское пособие начнут получать российские семьи с 1 января 2023 года. Оно объединит в себе все остальные выплаты, и его будут назначать с рождения до исполнения 17-летия ребенка. Об этом говорил в недавнем обращении президент Владимир Путин.

Кто получит новое универсальное пособие в 2023 году:

Единое пособие будут получать семьи, у которых есть дети. Критерии по возрасту: с первых дней рождения до достижения 17 лет. Также выплаты начнут назначать семьям ещё до рождения малыша. Их получат беременных, которые встали на учет в ранние сроки. 

Не менее важное условие – семьи должны нуждаться в выплатах, т.е. иметь доход ниже 1 прожиточного минимума на душу человека. При рассмотрении заявки, специалисты учтут все виды недвижимости семьи.

Всего в России получателей таких выплат около 10 млн. Каждая ячейка общества в среднем начнет иметь около 14 тысяч в месяц дополнительно от государства.

Размер нового единого пособия – сколько будут получать семьи на детей в 2023 году:

Детское пособие нового формата будут рассчитывать также, как и предыдущие. Уже знакомые всем условия - 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Окончательно решение о том, какой именно процент получит та или иная семья примут специалисты после уточнения данных о доходах заявителей.

Так, как в этом году в стране повысили размер ПМ, самая малая выплата составит порядка 7 тыс. рублей, средняя – 10,5 тыс., а максимальная – 14 тыс. руб.

Какие ещё нововведения ожидают российские семьи – увеличение размера маткапитала, оформление пособий:

По поручению главы государства в России повысят материнский капитал в 2023 году. Родители получат на первенца около 590 тысяч рублей, на второго ребенка – около 780 тыс.

Новая выплата объединит в себе все 7 пособий, и, вероятно, её будут оформлять единожды, что очень удобно для родителей. Подать заявление можно через Госуслуги, либо в отделениях МФЦ.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Дети#Выплаты#Семья
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