Новое единое детское пособие с 1 января 2023: кто получит, как оформить

Новое детское пособие начнут получать российские семьи с 1 января 2023 года. Оно объединит в себе все остальные выплаты, и его будут назначать с рождения до исполнения 17-летия ребенка. Об этом говорил в недавнем обращении президент Владимир Путин.

Кто получит новое универсальное пособие в 2023 году: Размер нового единого пособия – сколько будут получать семьи на детей в 2023 году: Какие ещё нововведения ожидают российские семьи – увеличение размера маткапитала, оформление пособий: