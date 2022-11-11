Сегодня в Новосибирске будет мокрый снег, гололедица и до +2 °C

Температура воздуха днем составит 0… +2 °C. Ночью столбики термометров опустятся до -3 °C.
Ветер прогнозируется юго-западный 2-8 м/с с порывами до 13 м/с.
В области дневная температура будет в диапазоне -2… +3 °C, ночная - 5 градусов ниже нуля.
Ранее с улиц Новосибирска начали пропадать электросамокаты, что связано с завершением сезона из-за наступления холодов.
За 2022-й год новосибирцы накатали 3,5 млн. километров по всему городу, чаще всего они брали самокаты, чтобы быстрее доехать до остановок общественного транспорта. Кроме того, горожане часто ездили до дома, работы и торгового центра.