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Сегодня в Новосибирске будет мокрый снег, гололедица и до +2 °C

Сегодня, 00:30
Фото: atas.info
Снег в Новосибирске
В столице Сибири в пятницу ожидается до 2 градусов тепла, небольшой мокрый снег, местами гололедица, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит 0… +2 °C. Ночью столбики термометров опустятся до -3 °C.

Ветер прогнозируется юго-западный 2-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В области дневная температура будет в диапазоне -2… +3 °C, ночная - 5 градусов ниже нуля.

Ранее с улиц Новосибирска начали пропадать электросамокаты, что связано с завершением сезона из-за наступления холодов.

За 2022-й год новосибирцы накатали 3,5 млн. километров по всему городу, чаще всего они брали самокаты, чтобы быстрее доехать до остановок общественного транспорта. Кроме того, горожане часто ездили до дома, работы и торгового центра.

#Общество#Город#Новосибирск#Погода#Прогноз
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