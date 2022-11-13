Снайперы отряда вооруженных сил России "Отважные" прибыли в Новосибирскую области для прохождения боевой выучки. Бойцы тренируются в обнаружении целей различного характера, подготовке огневых позиций, изучают тонкости маскировки. Кроме того, мобилизованные изучают современную технику для прицеливания и обнаружения противника. Об этом сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Ранее в СМИ появлялись материалы о том, как бойцы отряда "Отважные" уничтожили танк ВСУ. Кроме того, военкоры рассказывали о практике применения отрядом огнеметов ТОС-1А на Краснолиманском направлении.