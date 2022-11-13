atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снайперы из отряда "Отважные" проводят занятия в Новосибирской области

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
Ранее сообщения о действиях "Отважных" неоднократно появлялись в СМИ

Отряд ВС РФ "Отважные" ведет боевую подготовку в Новосибирской области

Солдаты из подразделения, которое ведет боевые действия на Украине, проходят спецподготовку на одном из военных полигонов региона. Об этом сообщает ИА "Русская весна

Снайперы отряда вооруженных сил России "Отважные" прибыли в Новосибирскую области для прохождения боевой выучки. Бойцы тренируются в обнаружении целей различного характера, подготовке огневых позиций, изучают тонкости маскировки. Кроме того, мобилизованные изучают современную технику для прицеливания и обнаружения противника. Об этом сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее в СМИ появлялись материалы о том, как бойцы отряда "Отважные" уничтожили танк ВСУ. Кроме того, военкоры рассказывали о практике применения отрядом огнеметов ТОС-1А на Краснолиманском направлении.

Читайте также:
Священник обвенчал мобилизованных с женами при НВВКУ в НовосибирскеИркутский глава Кобзев посетил мобилизованных в НовосибирскеПьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
#Спецоперация#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Армия#Мобилизованные
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
10 ноября, 16:58
Некрасова и Конюк - главам районов, фигурантам уголовных дел, жители доверяют сильнее
Вчера, 17:29
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
11 ноября, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
11 ноября, 12:20
«Есть такой шанс»: пенсии могут повысить дважды в 2023, предположил депутат ГД РФ
Вчера, 12:28
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
11 ноября, 12:50