Работа Художественного совета Новосибирска всегда вызывала интерес. В его состав входили именитые именитые новосибирцы – эксперты в сфере дизайна, архитектуры, истории. На заседаниях эксперты обсуждали появление в городе новых памятников, инсталляций, объектов, которые меняют облик города. Одна только история с настойчивым желанием поклонников "вождя всех народов" установить памятник Иосифу Сталину чего стоит. Горячие дебаты шли несколько лет. В результате удалось достичь компромисса – бюст поставили, но на закрытой территории обкома КПРФ. И хотя решения худсовета носят рекомендательный характер, а окончательное слово за мэром, глава муниципалитета прислушивался к мнению экспертов.
Последние сообщения о работе худсовета относятся к началу текущего года. Директору Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, участнице последнего состава худсовета, с тех пор ничего о его работе неизвестно. По словам Иваненко, худсовет не собирался с весны, никто из мэрии с ней с тех пор не связывался. Неизвестно эксперту и о выборах нового состава.
"Я так понимаю, что история с худсоветом наверное закончилась. Моя версия состоит в том, что в худсовете у нас случился кризис. В прошлом году получилось так, что председатель худсовета вошел в противоречие с мнением самого худсовета. У нас было голосование по бюсту прокурора Руденко. И худсовет практически единогласно отправил прокуратура на "переэкзаменовку", потому что там были вопросы и замечания к проекту. Но председатель худсовета расценил это как некий политический акт, дезавуировал решение и мэру рекомендовал все-таки принять этот проект", говорит Татьяна Иваненко.
В декабре 2021 года худсовет отверг предложение прокуратуры Новосибирска поставить бюст бывшему прокурору СССР Роману Руденко в центре города, около Сибирского института управления. В частности, экспертов не устроило то, что в заявке прокуратура не отразила участие Руденко в так называемой "особой тройке" НКВД и подписание им протоколов о массовых расстрелах в сталинские годы. Однако в итоге бюст был все же установлен, а мнение худсовета проигнорировано.
В итоге строптивых участников худсовета власти, похоже, просто решили тоже проигнорировать, тем более, что до конца их полномочий оставалось не так много времени. И сделали это в достаточно грубой манере.
"Несколько месяцев назад, без всякого объяснения члены худсовета были исключены из чата и контакты с ними были прекращены... С моей точки зрения, так как худсовет функционально совещательный орган мэра, он изначально не мог быть эффективным. По сути, большое количество экспертов решали мелкие вопросы (мемориальные доски, скульптурные композиции и т. п.). Стратегических вопросов по художественному оформлению города, поднять худсовет не смог и не сможет, не его функционал по положению", - сообщил Атас.инфо бывший заместитель председателя худсовета, председатель новосибирского Союза архитекторов и дизайнеров Вадим Аксенов.
Но никаких сообщений о выборах нового состава, равно как и новостей о принятых им решениях в публичном пространстве не было. Может быть, действительно, история с худсоветом закончилась, как считает Татьяна Иваненко?
Только с помощью редакционного запроса в мэрию удалось узнать, что структура продолжает действовать, правда, складывается ощущение, что в глубоком подполье.
"Постановлением мэрии города Новосибирска "О создании художественного совета города Новосибирска" от 28.09.2022 № 3523 был сформирован новый состав художественного совета города Новосибирска. В данный момент Совет осуществляет свою деятельность, было проведено два заседания: 06.10.22 и 25.10.22", - говорится в ответе муниципалитета.
Никаких анонсов и приглашений журналистов на эти заседания не было.
Получить оперативный комментарий бессменного председателя Художественного совета, главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, не удалось. На звонок корреспондента Атас.инфо он ответил, но сообщил, что не может разговаривать, поскольку на совещании и предложил созвониться попозже. После чего его телефон перешел в режим автоответчика.
Художественный совет Новосибирска – совещательный орган, в состав которого входят эксперты в области архитектуры, дизайна и смежных областей. Участвуют в его работе и представители мэрии, но не более одной трети от общего состава. Первый состав был сформирован в 2014 году максимально открыто – путем интернет-голосования. Тогда в худсовет попал и автор знаменитой "Монстрации" Артем Лоскутов, и неоднозначный художник Вячеслав Мизин. Дело дошло до суда – так называемые православные активисты возмутились персоналиями Совета. И спустя год суд действительно распустил этот орган. Второй раз худсовет был сформирован в 2016 году, но уже под непосредственным контролем муниципалитета.
"Я поддержал идею образования художественного совета в структуре мэрии, потому что стал актуальным вопрос внешнего облика города. Новосибирск начал заполняться объектами, не представляющими художественную ценность — скульптуры, плакаты, малые формы. Практика показывает, что деятельность совета приносит свои плоды, принимаемые решения эффективны и продуманы, порядка становится больше", - говорил мэр Анатолий Локоть три года спустя.
Впрочем, выборы и во второй, и в третий составы проходили открыто. Но теперь что-то пошло не так. А многие важные решения и вовсе принимаются без участия худсовета, например, речь идет об установке стелы "Город трудовой славы", говорит известный архитектор, профессор Геннадий Чибряков. "Город теряет свое лицо, потому что перехватили право оценивать эстетику, красоту у профессионалов люди, приближенные к мэру", - говорит эксперт.
На 70 странице 42 выпуска "Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска" нам удалось отыскать список экспертов, который вошли в новый состав Художественного совета. И в нем достаточно известных и уважаемых экспертов. Приводим список без изменений.
Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города, председатель.
Ткаченко Анастасия Романовна – заместитель начальника отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены художественного совета:
Авдеев Владимир Александрович – председатель секции монументального, театрального искусства, дизайна и искусствоведения Союза художников России, аттестованный эксперт Министерства культуры Российской Федерации
Багрова Наталья Викторовна – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова", член Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России", Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", Совета молодых ученых и специалистов при президиуме Российской академии архитектуры и строительных наук
Гамалей Александр Александрович – заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова"
Дьяков Алексей Павлович – скульптор, художник, руководитель творческой мастерской
Есин Роман Сергеевич – специалист муниципального бюджетного учреждения "Центр молодежи «Альтаир" города Новосибирска, куратор галереи уличного искусства "100 Квадратов", организатор фестивалей уличного искусства "Окрашено", "From Street For Eat", "Вся Россия в моем городе"
Залуцкий Александр Иванович – член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", арт-директор общества с ограниченной ответственностью "Студия Александра Залуцкого"
Зянкин Владимир Николаевич – графический дизайнер, член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", руководитель дизайн-студии "Зянкин.ру"
Иванов Евгений Львович – председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз фотохудожников России", художник-фотограф федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"
Кабаков Антон Александрович – архитектор, директор общества с ограниченной ответственностью "АРХОФИС"
Карнаухов Алексей Викторович – член Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России", главный архитектор общества с ограниченной ответственностью "СолАрт"
Кошелев Александр Владимирович – заместитель директора муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска", член межрегиональной общественной организации "Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест", эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, эксперт по культурным ценностям, член совета по сохранению историко-культурного наследия при губернаторе Новосибирской области
Морева Маргарита Александровна – организатор фестиваля "Artweek", участник выставки "48 часов Новосибирск", фестиваля ARTRUSSIA 2022
Нечай Юрий Владимирович – дизайнер, член правления Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", основатель картинной галереи "Нечаянная галерея маленького искусства"
Никольский Вячеслав Анатольевич – архитектор, руководитель Архитектурного бюро Вячеслава Никольского
Песоцкий Олег Владимирович – скульптор, член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Творческий Союз художников России"
Смолякова Ирина Валерьевна – доцент кафедры дизайна архитектурной среды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова", член Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России"
Шиян Ольга Владимировна – художник, куратор творческих пространств проекта "Арт Ель", сокуратор и участник открытой программы open-call "Свободная форма" на фестивале современного искусства "48 часов Новосибирск", соорганизатор выставки "Сибирский Кутюрье"
Ягодина Нина Степановна – член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирское государственное художественное училище (колледж)"