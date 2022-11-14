Художественный совет Новосибирска – совещательный орган, в состав которого входят эксперты в области архитектуры, дизайна и смежных областей. Участвуют в его работе и представители мэрии, но не более одной трети от общего состава. Первый состав был сформирован в 2014 году максимально открыто – путем интернет-голосования. Тогда в худсовет попал и автор знаменитой "Монстрации" Артем Лоскутов, и неоднозначный художник Вячеслав Мизин. Дело дошло до суда – так называемые православные активисты возмутились персоналиями Совета. И спустя год суд действительно распустил этот орган. Второй раз худсовет был сформирован в 2016 году, но уже под непосредственным контролем муниципалитета.