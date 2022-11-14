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“Усатые" курганы нашли в Новосибирской области

Сегодня, 10:03
Фото: Wikimedia
Курган в Казахстане
Археологи утверждают, что такие комплексы находили прежде только на территории Казахстана и Южного Зауралья.

Доисторическое сооружение получило свое название благодаря форме кургана, который  напоминает голову  гигантского жука с выгнутыми усами. Он состоит из нескольких насыпей диаметром 10 метров и двух изогнутых валов, длина которых достигает иногда более 200 метров.

По словам специалистов, сибирские курганы, в отличие от каменных казахстанских, сделаны из грунта и увидеть их было не так то легко - ученые смогли рассмотреть объекты только на космоснимках.

Археологи предполагают, что обнаруженные курганы являлись не древними захоронениями, а местами праздничных обрядов и ритуалов.

Ранее сообщалось, что старинное кладбище, которое размывает Новосибирское водохранилище, должно стать предметом изучения археологов. Так считает историк и путешественник из Новосибирска Вячеслава Карманов. 

 

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#Общество#Новосибирская область#Курган#Раскопки
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