“Усатые" курганы нашли в Новосибирской области

Доисторическое сооружение получило свое название благодаря форме кургана, который напоминает голову гигантского жука с выгнутыми усами. Он состоит из нескольких насыпей диаметром 10 метров и двух изогнутых валов, длина которых достигает иногда более 200 метров.
По словам специалистов, сибирские курганы, в отличие от каменных казахстанских, сделаны из грунта и увидеть их было не так то легко - ученые смогли рассмотреть объекты только на космоснимках.
Археологи предполагают, что обнаруженные курганы являлись не древними захоронениями, а местами праздничных обрядов и ритуалов.
Ранее сообщалось, что старинное кладбище, которое размывает Новосибирское водохранилище, должно стать предметом изучения археологов. Так считает историк и путешественник из Новосибирска Вячеслава Карманов.