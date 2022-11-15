Аншлаг соберет спектакль с усатой принцессой после ЛГБТ-скандала в Новосибирске

Премьера спектакля для детей состоялась в конце октября на сцене молодежного «Первого театра», а после в Минкультуры региона поступила жалоба. Некие доносчики усмотрели в нём пропаганду ЛГБТ. А всё из-за того, что в роли принцессы выступил усатый дядя в платье.
Представители министерства готовятся прийти с проверкой на спектакль после доноса. Из-за этого не возникает предположений, что это был задуманный «черный пиар».
Следующая постановка пройдет 20 ноября. А билеты уже распроданы. Сейчас, если поторопиться, можно успеть занять места в зрительском зале на 10 декабря. В первом ряду их осталось всего 4, а всего свободно 63 места, судя по данным с сайта «Первого театра».
Напомним, ранее известная продюсер из Новосибирска Анастасия Журавлева резко высказалась о скандале вокруг спектакля. Она назвала «подлыми бездарностями» тех, кто увидел в нём признаки ЛГБТ.