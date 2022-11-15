Аншлаг соберет спектакль с усатой принцессой после ЛГБТ-скандала в Новосибирске

Следующая постановка пройдет 20 ноября. А билеты уже распроданы. Сейчас, если поторопиться, можно успеть занять места в зрительском зале на 10 декабря. В первом ряду их осталось всего 4, а всего свободно 63 места, судя по данным с сайта «Первого театра».