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Аншлаг соберет спектакль с усатой принцессой после ЛГБТ-скандала в Новосибирске

Сегодня, 05:23
Фото: с сайта "Первый театр"
Новосибирцы раскупили билеты на детский спектакль «Принцесса и людоед» 20 ноября
Новосибирцы молниеносно раскупили билеты на ближайшую дату детского спектакля «Принцесса и людоед» 20 ноября, попавшего в ЛГБТ-скандал. У зрителей ещё есть шанс попасть на постановку 10 декабря.

Премьера спектакля для детей состоялась в конце октября на сцене молодежного «Первого театра», а после в Минкультуры региона поступила жалоба. Некие доносчики усмотрели в нём пропаганду ЛГБТ. А всё из-за того, что в роли принцессы выступил усатый дядя в платье.

Представители министерства готовятся прийти с проверкой на спектакль после доноса. Из-за этого не возникает предположений, что это был задуманный «черный пиар».

Следующая постановка пройдет 20 ноября. А билеты уже распроданы. Сейчас, если поторопиться, можно успеть занять места в зрительском зале на 10 декабря. В первом ряду их осталось всего 4, а всего свободно 63 места, судя по данным с сайта «Первого театра».

Напомним, ранее известная продюсер из Новосибирска Анастасия Журавлева резко высказалась о скандале вокруг спектакля. Она назвала «подлыми бездарностями» тех, кто увидел в нём признаки ЛГБТ.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Театр#Скандал#Дети
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