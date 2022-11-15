Опека отобрала у матери сына после драки с сестрой в Новосибирске

Полиция и опека забрала мальчика после того, как тот подрался со старшей сестрой. Девочка случайно поранила брата. Ребенка передали в социально-реабилитационный центр.
Как рассказала Надежда Болтенко, мама воспитывает детей в одиночку. Она три месяца ходила к сыну в соцучреждение. Не выдержав несправедливости, она попросила помощи у детского омбудсмена.
Тогда специалисты сделали запросы и выяснили, что женщина и семья характеризуются положительно. Мальчик хорошо учится, занимается хобби и сам мечтает по скорее оказаться дома.
Тогда детский уполномоченный побывала на заседании КДН Кировского района и настояла на возвращении мальчика в семью. В этот же день ребенок вернулся домой.
Напомним, что ранее мать забыла ребенка в садике. Женщина была сильно пьяна. В результате девочку увезли в спецучреждение, а по факту родителей и работников детсада была организована проверка.