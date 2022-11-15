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Продавцу последней бутылки Coca-Cola угрожали расправой в Новосибирске

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Продавцу последней бутылки Coca-Cola угрожали расправой в Новосибирске
Житель Новосибирска, выставивший на продажу бутылку Coca-Cola за 1 200 рублей, пожаловался на угрозы. Ему написали порядка 60 человек, которым не понравилось его шуточное объявление.

Мужчина решил продать «последнюю» бутылку «Колы» в интернете. Эта новость разошлась по соцсетям и СМИ. А после в адрес сибиряка начали поступать угрозы.

Как он рассказал Сиб.фм, люди заполонили его страницу во «ВКонтакте» негативными отзывами. Также вызывали на «стрелку» на Красный проспект – всего писали около 60 человек за последние две недели.

Новосибирец утверждает, что объявление не совсем шутка. Он серьезно надеется продать газировку тому, кто оценит товар.

Также он не стал скрывать, что ему льстит такая шумиха из-за его объявления. Про его отца в молодости писали в газете, а теперь сам попал в новости.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Угрозы#Кока кола
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