Продавцу последней бутылки Coca-Cola угрожали расправой в Новосибирске

Мужчина решил продать «последнюю» бутылку «Колы» в интернете. Эта новость разошлась по соцсетям и СМИ. А после в адрес сибиряка начали поступать угрозы.
Как он рассказал Сиб.фм, люди заполонили его страницу во «ВКонтакте» негативными отзывами. Также вызывали на «стрелку» на Красный проспект – всего писали около 60 человек за последние две недели.
Новосибирец утверждает, что объявление не совсем шутка. Он серьезно надеется продать газировку тому, кто оценит товар.
Также он не стал скрывать, что ему льстит такая шумиха из-за его объявления. Про его отца в молодости писали в газете, а теперь сам попал в новости.