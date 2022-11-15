Новогодние елки начали появляться в магазинах и у частных поставщиков в Новосибирской области. В ассортименте живые и искусственные ели, а цены на них варьируются в зависимости от размера и дизайна – от 1000 до 12 000 рублей. Рассказываем, как выбрать праздничное деревце.

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