Частные продавцы открыли сезон продаж елок к Новому году-2023 только два дня назад и их блокноты уже пополни десятки адресов первых покупателей. А ведь до праздника ещё 1,5 месяца.
Новосибирцам они предлагают маленькие ели в горшочках, пихту среднего и большого размера. Искусственную елку обычную или с дизайном – это когда ветки из снежной мишуры.
«В первый день много звонков поступило, даже не ожидали такого наплыва в середине ноября. В основном люди заказывали деревья из искусственных материалов, без излишеств. Ну это самый дешевый вариант – от 1 000 до 2 500 рублей. К тому же они гипоаллергенные и не имеют запахов, удачно для тех, у кого есть питомцы и дети. Сейчас даже предоставляем скидки и подарки в виде игрушек», - рассказал Atas.info частный поставщик новогодних деревьев Артем.
Среди самых дорогих деревьев продавцы выделяют пихту. Сейчас она обойдется любителям настоящего хвойного запаха в 7 000 рублей, уже через неделю, другую цена может подскочить до 10 000.
«Плюсы пихты в том, что она не осыпается. Хорошая ель, правильно срубленная такой и должна быть. И я не знаю людей, которые когда-либо мучились от аллергии из-за неё. Аромат от неё слабоватый, но для маленькой комнаты – это как оказаться в лесу. Однажды у меня заказывали Датскую пихту ростом с трех человек за 40 000 рублей. Я думаю, у покупателя огромный частный дом и она украсила двор», - отметил продавец Александр.
Также последнее время популярность обретает голубая ель. Многие даже высаживают это деревце самостоятельно на своих участках на даче или у дома. К новогодней ночи оно может подрасти до 46 метров и радовать домашних.
На сайтах объявлений голубую ель можно найти от 3 500 до 5 000 рублей. Также часто её продают на городских новогодних ярмарках.
Но всё же большинство сибиряков склоняются к покупке искусственной елки. Да и выбор среди них огромный. Есть деревца, украшенные шишками, бантиками, снежной мишурой. От дизайна и габаритов зависит их стоимость.
«Каждый год у нас ажиотаж на ель, ветки которой из золотой и белой нитки. Она стоит прилично – 6 500 рублей. Но это того стоит, гарантия 5 лет, можно складывать и раскладывать, перевозить. То есть послужит ещё не один праздник. А ночью сверкает, если огоньки добавить, то будет шикарно. И ничего не осыпается», - добавила сотрудница частной фирмы по изготовлению елей в Новосибирске Елена.
Одновременно с частниками продажи елей к Новому году открыли гипермаркеты Новосибирска. В ноябре можно хорошо сэкономить на покупках этих деревьев. Сейчас на них скидки.
Заказать искусственную ель из Ашана можно на сайте. Самая обычная, маленькая (120 см) – от 700 рублей, это со скидкой в 26%. Премиальная большая (240 см) идет за 7 500 рублей. Также в ассортименте есть маленькие декоративные елочки, которые можно поставить на стол или тумбу. Цены на них самые «не кусачие» - от 150 рублей.
Там же можно найти елочные игрушки, гирлянды и подставки для деревьев.
Трендовые заснеженные елки из искусственного материала продают в гипермаркетах «Лента». Можно найти как за 11 000, так и за 17 000 рублей. Цена деревца в горшочках практически не отличается от той, что предлагают конкуренты на рынке.
Ещё на прилавках некоторых супермаркетов города начали появляться новогодние подарочные наборы - сладости, игрушки. Их уже понемногу раскупают, особенно те, кто привык готовиться к самому главному празднику в году заранее.