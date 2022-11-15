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Военно-патриотический диктант - 2022: как и когда узнать результаты

Сегодня, 11:43
Фото: Сайт "Авангарда"
Военно-патриотический диктант
В 87 субъектах РФ прошел первый военно-патриотический диктант, проведенный государственным учебно-методическим центром “Авангард”. Atas.info выяснил, на какие вопросы отвечали участники, и разобрался, когда объявят результаты.

Когда и где назовут победителей

Диктант написали более 100 тыс. человек, и это не окончательное число - присоединиться к проекту можно будет до 30 ноября на сайте проекта, рассказала информагентству ТАСС директор "Авангарда" Дарья Борисова.

Как уточнили в пресс-службе центра, победители акции будут объявлены в День героев Отечества, 9 декабря, в Центральном Манеже в Москве и на следующий день в петербургском Таврическом дворце. Предварительные результаты сообщаются сразу после написания диктанта.

Что спрашивают на диктанте

Вопросы затрагивали такие темы, как история России, ее военные победы, герои и полководцы, отраженные в произведениях искусства и документах, пишет ТАСС. “Особой группой заданий стали вопросы о государственных символах, памятниках, традициях народов России, достижениях в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде”, отмечается в публикации.

“Основной целью диктанта является расширение и углубление знаний о военной истории России, о великих русских полководцах и победоносных сражениях, о славе российского оружия и доблести русского воина, а также воспитание патриотизма среди молодежи”, - сообщается на сайте центра.

Организаторы акции

Поддержку в проведении диктанта “Авангарду” оказало российское министерство обороны. Кроме того, в акции задействованы российское общество "Знание", ДОСААФ и Юнармия, а подготовкой вопросов занимались в том числе региональные органы образования.

Ранее в Новосибирской области состоялась международная акция «Большой этнографический диктант», его целью заявлено привлечение внимания людей к истории, культуре, традициям народу, а также поднятие уровня этнографической грамотности населения. Этот диктант ежегодно пишут миллионы человек по всей стране.

Большой этнографический диктант 2022: как написать в Новосибирске с 3 ноября
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#Общество#Политика#Россия#Новосибирская область#Новосибирск#Авангард#Минобороны#Военно-патриотический диктант#Результаты
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