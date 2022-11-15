Диктант написали более 100 тыс. человек, и это не окончательное число - присоединиться к проекту можно будет до 30 ноября на сайте проекта, рассказала информагентству ТАСС директор "Авангарда" Дарья Борисова.
Как уточнили в пресс-службе центра, победители акции будут объявлены в День героев Отечества, 9 декабря, в Центральном Манеже в Москве и на следующий день в петербургском Таврическом дворце. Предварительные результаты сообщаются сразу после написания диктанта.
Вопросы затрагивали такие темы, как история России, ее военные победы, герои и полководцы, отраженные в произведениях искусства и документах, пишет ТАСС. “Особой группой заданий стали вопросы о государственных символах, памятниках, традициях народов России, достижениях в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде”, отмечается в публикации.
“Основной целью диктанта является расширение и углубление знаний о военной истории России, о великих русских полководцах и победоносных сражениях, о славе российского оружия и доблести русского воина, а также воспитание патриотизма среди молодежи”, - сообщается на сайте центра.
Поддержку в проведении диктанта “Авангарду” оказало российское министерство обороны. Кроме того, в акции задействованы российское общество "Знание", ДОСААФ и Юнармия, а подготовкой вопросов занимались в том числе региональные органы образования.
Ранее в Новосибирской области состоялась международная акция «Большой этнографический диктант», его целью заявлено привлечение внимания людей к истории, культуре, традициям народу, а также поднятие уровня этнографической грамотности населения. Этот диктант ежегодно пишут миллионы человек по всей стране.