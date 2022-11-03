atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Большой этнографический диктант 2022: как написать в Новосибирске с 3 ноября

Сегодня, 22:01
Фото: miretno.ru
В тесте предлагается ответить на 30 вопросов
С 3 по 8 ноября 2022 года в Новосибирской области состоится Международная акция «Большой этнографический диктант». Цели акции, официальный сайт, регистрация и когда начинается – в материале Atas.info.

Зачем нужен этнографический диктант

Целью просветительской акции является привлечение внимания людей к истории, культуре, традициям народу, а также поднятие уровня этнографической грамотности населения. Диктант ежегодно пишут миллионы человек по всей стране. Самое интересное, что даже космонавты проверяли свои знания и отвечали на вопросы прямо на орбите МКС.

Принять участие в Диктанте можно с 3 по 8 ноября
Фото: miretno.ru

Как принять участие в этнографическом диктанте-2022

На вопросы можно ответить онлайн – с 3 по 8 ноября. Для этого необходимо зайти на официальный сайт и нажать «Пройти диктант».

 

Как зарегистрироваться на этнографический диктант-2022

Для прохождения Диктанта онлайн, необходимо зайти на сайт с 3 по 8 ноября, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные, ответить на 30 вопросов. У каждого участника есть шанс получить сертификат за прохождение теста.

Акция не имеет ограничений по возрасту
Фото: 1MI

Вопросы и ответы на этнографический диктант-2022

В тесте будет 30 вопросов. Максимальная сумма балов за выполнение заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Ответы опубликуют после завершения всей акции – через неделю на официальном сайте Диктанта.

Экономический диктант 2022: официальный сайт, регистрация, когда начнется 11 октября
Узнать подробнее

Напомним, что ранее жители Новосибирской области писали Диктант Победы, который прошел 3 сентября 2022. Эта акция была приурочена ко Дню победы 9 мая.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Образование#Новосибирская область#Новосибирск#Россия#2022#Диктант#Дети
Подпишитесь
Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
Вчера, 15:37
«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
Вчера, 12:22
30 мобилизованных из Новосибирской области вернули домой – почему
Вчера, 10:46
Жуткий мороз и метели надвигаются на Новосибирск
Вчера, 08:55
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
1 ноября, 10:11
Человеческое лицо украсит центр Новосибирска
Вчера, 10:07