Целью просветительской акции является привлечение внимания людей к истории, культуре, традициям народу, а также поднятие уровня этнографической грамотности населения. Диктант ежегодно пишут миллионы человек по всей стране. Самое интересное, что даже космонавты проверяли свои знания и отвечали на вопросы прямо на орбите МКС.