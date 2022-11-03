Целью просветительской акции является привлечение внимания людей к истории, культуре, традициям народу, а также поднятие уровня этнографической грамотности населения. Диктант ежегодно пишут миллионы человек по всей стране. Самое интересное, что даже космонавты проверяли свои знания и отвечали на вопросы прямо на орбите МКС.
На вопросы можно ответить онлайн – с 3 по 8 ноября. Для этого необходимо зайти на официальный сайт и нажать «Пройти диктант».
Для прохождения Диктанта онлайн, необходимо зайти на сайт с 3 по 8 ноября, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные, ответить на 30 вопросов. У каждого участника есть шанс получить сертификат за прохождение теста.
В тесте будет 30 вопросов. Максимальная сумма балов за выполнение заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Ответы опубликуют после завершения всей акции – через неделю на официальном сайте Диктанта.
Напомним, что ранее жители Новосибирской области писали Диктант Победы, который прошел 3 сентября 2022. Эта акция была приурочена ко Дню победы 9 мая.