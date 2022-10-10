Общероссийская ежегодная образовательная акция состоится в 05:00 по МСК 11 октября. По новосибирскому времени начало приходится на 10:00 часов. Пройти тестирование можно не только лично, но и онлайн на официальном сайте по ссылке.
На написание диктанта отводится ровно 35 минут. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки «Начать Экономический диктант». Пройти тест можно только один раз. Ответы на задания Экономического диктанта будут опубликованы на сайте акции 17 октября.
Для регистрации на сайте необходимо открыть главную страницу и нажать «Вход» в правом верхнем углу. Если же у вас уже есть учетная запись, то просто введите E-mail и пароль.
Чтобы авторизоваться, необходимо ввести в поле «Регистрация» следующие данные: E-mail, пароль, ФИО, пол, регион, населенный пункт, место работы/учебы, возраст, образование, сфера деятельности, род занятий и отношение к экономике. Готово!
Отметим, что целью диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической грамотности.