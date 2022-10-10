atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экономический диктант 2022: официальный сайт, регистрация, когда начнется 11 октября

Сегодня, 03:06
Фото: 1MI
В Новосибирске диктант начнется в 10 часов
11 октября 2022 года пройдет Всероссийский экономический диктант. Акция начнется в 05:00 по московскому времени. Как зарегистрироваться на сайте – смотрите в материале Atas.info.

Когда и во сколько начало экономического диктанта в октябре-2022

Общероссийская ежегодная образовательная акция состоится в 05:00 по МСК 11 октября. По новосибирскому времени начало приходится на 10:00 часов. Пройти тестирование можно не только лично, но и онлайн на официальном сайте по ссылке.

На написание диктанта отводится ровно 35 минут. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки «Начать Экономический диктант». Пройти тест можно только один раз. Ответы на задания Экономического диктанта будут опубликованы на сайте акции 17 октября.

Фото: diktant.org

Как зарегистрироваться на сайте Экономического диктанта-2022

Для регистрации на сайте необходимо открыть главную страницу и нажать «Вход» в правом верхнем углу. Если же у вас уже есть учетная запись, то просто введите E-mail и пароль.

Фото: diktant.org

Чтобы авторизоваться, необходимо ввести в поле «Регистрация» следующие данные: E-mail, пароль, ФИО, пол, регион, населенный пункт, место работы/учебы, возраст, образование, сфера деятельности, род занятий и отношение к экономике. Готово!

 

Фото: diktant.org

Отметим, что целью диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической грамотности. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Наука#Россия#Новосибирск#Новосибирская область#2022
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
8 октября, 12:00
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Сегодня, 10:31
Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 24 ноября 2022
Вчера, 17:58
Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022
Сегодня, 08:11
Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине
Вчера, 15:45
Смерть мобилизованных, Крымский мост и полет Кикиной: итоги недели в октябре 2022
Вчера, 21:45