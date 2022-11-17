Сегодня ночью синоптики обещают до -25 градусов

По словам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет неустойчивый характер погоды с резкими перепадами температур. Интенсивность осадков сегодня и завтра уменьшится, однако 20 ноября столбик термометра начнет двигаться к нулевой отметке. При этом ожидается сильный ветер, и вероятны снегопады.