Покровителем человека в 2023 году будет Черный Водяной Кролик. Точной даты, когда наступит год – нет. По восточному календарю, Новый Год наступает вместе со вторым новолунием после зимнего солнцестояния.
Примерные даты с 21 января по 20 февраля. В Китае Новый год будут отмечать 22 января-2023. А вот завершится год Кролика – 9 февраля-2024 и наступит год Дракона.
Особенность года – он имеет так называемого «двойного покровителя» (Кота и Зайца). Оба варианта верны, так как в Китае год считают годом Кролика, а во Вьетнаме – Кота, об этом и говорился в восточном календаре.
Характер Кота и Кролика схожий – животные милые и пушистые, но, не смотря на положительные качества, всегда могут выпустить коготки.
Цвет и стихия: для 12 зодиакальных животных определены пять стихий, каждой соответствует свой цвет: деревянный (зеленый); земляной (желтый); огненный (алый); металлический (золотой или белый); водяной (черный или синий мягкий).
Самое интересное, что Год Черного Водяного Зайца приходит к нам только раз в 60 лет, а следующий наступит только в 2083 году.
Характер людей, кто родился в год Зайца: спокойный, не конфликтный, легко адаптируемый, общительный, отзывчивый и добрый. Рожденные под этим животным имеют и негативные черты: трусливы, нерешительны, неуверенные, ведомые.