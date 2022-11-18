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2023 год какого животного по восточного календарю: цвет, стихия, знак

Сегодня, 00:03
Фото: 1MI
Год Черного Водяного Зайца в следующий раз наступит только в 2083 году
2023 – год Кролика, рассказываем про особенности этого животного, цвет и стихию, а также характер людей, рожденных в этом году.

Покровителем человека в 2023 году будет Черный Водяной Кролик. Точной даты, когда наступит год – нет. По восточному календарю, Новый Год наступает вместе со вторым новолунием после зимнего солнцестояния.

Примерные даты с 21 января по 20 февраля. В Китае Новый год будут отмечать 22 января-2023. А вот завершится год Кролика – 9 февраля-2024 и наступит год Дракона.

Особенность года – он имеет так называемого «двойного покровителя» (Кота и Зайца). Оба варианта верны, так как в Китае год считают годом Кролика, а во Вьетнаме – Кота, об этом и говорился в восточном календаре.

Характер Кота и Кролика схожий – животные милые и пушистые, но, не смотря на положительные качества, всегда могут выпустить коготки.

Цвет и стихия:  для 12 зодиакальных животных определены пять стихий, каждой соответствует свой цвет: деревянный (зеленый);  земляной (желтый);  огненный (алый); металлический (золотой или белый); водяной (черный или синий мягкий).

Самое интересное, что Год Черного Водяного Зайца приходит к нам только раз в 60 лет, а следующий наступит только в 2083 году.

Характер людей, кто родился в год Зайца: спокойный, не конфликтный, легко адаптируемый, общительный, отзывчивый и добрый. Рожденные под этим животным имеют и негативные черты: трусливы, нерешительны, неуверенные, ведомые.

#Эмилия Губарева#Новый год#2022
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