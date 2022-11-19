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Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры

Сегодня, 05:44
Фото: Кристина Семенчук / Flickr
Тарифы на вывоз мусора снизят на 13% в Новосибирской области

По результатам проверки прокуратуры в Новосибирске снизили тариф на вывоз мусора

"Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится примерно на 13% уже с 1 декабря", подтвердил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Жители Новосибирской области начнут платить за вывоз ТКО по сниженным тарифам уже с 1 декабря 2022 года.

Проверка прокуратуры деятельности ООО "Экология-Новосибирск" выявила отклонения в стоимости услуг по вывозу бытового мусора в договорах подряда от стоимости договоров субподряда. По выводам проверки регоператор завышал затраты на вывоз мусора на протяжении 4-х лет, начиная с 2019 года.

По сообщенияю руководителя департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, по результатам проверки расчет стоимость вывоза мусора в Новосибирской области будет рассчитываться по сниженным тарифам уже с 1 декабря 2022 года. Приблизительно тариф снизится на 13%. 

 

#Ольга Храмушкина#Экология#Экология-Новосибирск#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор
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