Проверка прокуратуры деятельности ООО "Экология-Новосибирск" выявила отклонения в стоимости услуг по вывозу бытового мусора в договорах подряда от стоимости договоров субподряда. По выводам проверки регоператор завышал затраты на вывоз мусора на протяжении 4-х лет, начиная с 2019 года.
По сообщенияю руководителя департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, по результатам проверки расчет стоимость вывоза мусора в Новосибирской области будет рассчитываться по сниженным тарифам уже с 1 декабря 2022 года. Приблизительно тариф снизится на 13%.