По результатам проверки прокуратуры в Новосибирске снизили тариф на вывоз мусора

"Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится примерно на 13% уже с 1 декабря", подтвердил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Жители Новосибирской области начнут платить за вывоз ТКО по сниженным тарифам уже с 1 декабря 2022 года.