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День бухгалтера в России – когда правильно отмечать в ноябре 2022

Вчера, 23:02
Фото: 1MI
В апреле принято поздравлять главбуха, а в ноябре всех бухгалтеров
День бухгалтера в России - какого числа празднуют в ноябре-2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды, рассказываем в материале Atas.info.

Праздник День Бухгалтера в России неофициальный. По традиции, бухгалтеры отмечают профессиональный праздник несколько раз.

С некоторыми датами по сей день возникает путаница, потому что многие не понимают, в каком месяце нужно поздравлять специалистов – в апреле или ноябре. Разберемся, так в чем же разница между этими событиями.

21 апреля празднуется День главного бухгалтера или другими словам – главбуха;

День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки
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10 ноября – еще один день, когда поздравляют бухгалтеров, в эту дату была опубликована работа Пачоли;

21 ноября отмечается День бухгалтера, это не официальный праздник.

В эти дни выходных у профессионалов этой сферы нет. Сотрудникам принято желать добрые слова, поздравить с праздником и поблагодарить за ответственную работу.

#2022#Эмилия Губарева
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