Праздник День Бухгалтера в России неофициальный. По традиции, бухгалтеры отмечают профессиональный праздник несколько раз.
С некоторыми датами по сей день возникает путаница, потому что многие не понимают, в каком месяце нужно поздравлять специалистов – в апреле или ноябре. Разберемся, так в чем же разница между этими событиями.
21 апреля празднуется День главного бухгалтера или другими словам – главбуха;
10 ноября – еще один день, когда поздравляют бухгалтеров, в эту дату была опубликована работа Пачоли;
21 ноября отмечается День бухгалтера, это не официальный праздник.
В эти дни выходных у профессионалов этой сферы нет. Сотрудникам принято желать добрые слова, поздравить с праздником и поблагодарить за ответственную работу.