Энергетики разогрели трубопроводы до 27 градусов, чтобы не заморозить новосибирцев

Горожане начали замерзать в своих квартирах ещё на прошлой неделе. Тогда в регионе резко похолодало, прошли метели.
В этой связи энергетики приняли решение повысить на 27 градусов температуру на теплоносителях. Также до 103 по Цельсию разогрели котельные на нескольких ТЭЦ.
Специалисты продолжили выявлять дефекты на трубах и их устранять. Они просят горожан сообщать о холодных батареях в мэрию или СГК.
Напомним, вчера 20 ноября в некоторых домах Октябрьского района Новосибирска отключили отопление. Дефект устранили до вечера.