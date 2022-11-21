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Энергетики разогрели трубопроводы до 27 градусов, чтобы не заморозить новосибирцев

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
В Новосибирске температуру в трубах повысили на 27 градусов из-за морозов

В Новосибирске температуру в трубах повысили на 27 градусов из-за морозов

Энергетики подняли температуру в трубопроводах и котельных Новосибирска с приходом морозов. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Горожане начали замерзать в своих квартирах ещё на прошлой неделе. Тогда в регионе резко похолодало, прошли метели.

В этой связи энергетики приняли решение повысить на 27 градусов температуру на теплоносителях. Также до 103 по Цельсию разогрели котельные на нескольких ТЭЦ.

Специалисты продолжили выявлять дефекты на трубах и их устранять. Они просят горожан сообщать о холодных батареях в мэрию или СГК.

Напомним, вчера 20 ноября в некоторых домах Октябрьского района Новосибирска отключили отопление. Дефект устранили до вечера. 

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Морозы#СГК
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