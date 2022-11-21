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Ошибка венерологов чуть не разрушила семью в Новосибирске

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI
Сибирячка чуть не развелась с мужем из-за ложного венерического диагноза
Жительница Новосибирска чуть не развелась с мужем из-за ошибки в анализах на венерическое заболевание. Она написала гневный отзыв на врачей на «Флампе».

По словам сибирячки, после родов в сентябре она решила проверить здоровье и записалась в одну из больниц города на ряд анализов. В частности, женщина сдала ИППП (на выявление инфекций, передающихся половым путем) и ПЦР-тест на коронавирус.

Спустя несколько дней пришел положительный результат на венерическое заболевание. Женщина две недели устраивала разнос мужу, подумывала о разводе пока из другой лаборатории не пришло опровержение.

«Я специально сдала анализ повторно в другой клинике и не прогадала. Диагноз не подтвердили. Но из-за этой ошибки чуть на развод не подала. Нифига себе беременную заразил», - рассказала сибирячка.

Она написала письменную претензию в адрес первой клиники. Желает, чтобы там отреагировали и вернули деньги за анализы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Диагноз
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