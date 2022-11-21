Ошибка венерологов чуть не разрушила семью в Новосибирске

По словам сибирячки, после родов в сентябре она решила проверить здоровье и записалась в одну из больниц города на ряд анализов. В частности, женщина сдала ИППП (на выявление инфекций, передающихся половым путем) и ПЦР-тест на коронавирус.
Спустя несколько дней пришел положительный результат на венерическое заболевание. Женщина две недели устраивала разнос мужу, подумывала о разводе пока из другой лаборатории не пришло опровержение.
«Я специально сдала анализ повторно в другой клинике и не прогадала. Диагноз не подтвердили. Но из-за этой ошибки чуть на развод не подала. Нифига себе беременную заразил», - рассказала сибирячка.
Она написала письменную претензию в адрес первой клиники. Желает, чтобы там отреагировали и вернули деньги за анализы.