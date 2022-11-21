Суд выселяет на улицу животных из приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

По словам владелицы приюта Ольги Ивановой, приют давно испытывает финансовые трудности. Также ему не хватает инвестиционной поддержки и волонтеров. Многие из них отправились помогать животным на Донбасс в этом году и меньше времени уделяют новосибирскому приюту.
В 2020 году суд принял решение выселить приют с занимаемого участка. Новую территорию власти сначала не предоставляли, хоть Ольга и намекала им, что все живущие там животные – «муниципальная собственность». Чуть позже для него нашли место в промышленной зоне Первомайского района, но не бесплатное. Арендную плату Ольга поняла, что не потянет в связи с последними событиями.
«Меня постоянно вызывают судебные приставы, штрафуют за то, что я не освобождаю территорию, не исполняю предписание суда. Я бегу по администрациям, а мне говорят, где взяли животных туда и возвращайте», - рассказывает Ольга Иванова порталу Om1.ru.
Женщина рассказала, что с 2014 года отлавливает бездомных животных, на которых жалуются горожане. При том, как закон об отлове появился только в 2020-м. Если участка им не предоставят, питомцы могут снова оказаться на улице.