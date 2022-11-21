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Суд выселяет на улицу животных из приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
Животные из приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске рискуют оказаться на улице
Хозяйку приюта для животных «Бумеранг добра» в Новосибирске в судебном порядке призвали освободить территорию. Женщина задолжала приставам несколько сотен тысяч рублей за неисполнение, и из-за этого может оказаться на скамье подсудимых.

По словам владелицы приюта Ольги Ивановой, приют давно испытывает финансовые трудности. Также ему не хватает инвестиционной поддержки и волонтеров. Многие из них отправились помогать животным на Донбасс в этом году и меньше времени уделяют новосибирскому приюту.

В 2020 году суд принял решение выселить приют с занимаемого участка. Новую территорию власти сначала не предоставляли, хоть Ольга и намекала им, что все живущие там животные – «муниципальная собственность». Чуть позже для него нашли место в промышленной зоне Первомайского района, но не бесплатное. Арендную плату Ольга поняла, что не потянет в связи с последними событиями.

«Меня постоянно вызывают судебные приставы, штрафуют за то, что я не освобождаю территорию, не исполняю предписание суда. Я бегу по администрациям, а мне говорят, где взяли животных туда и возвращайте», - рассказывает Ольга Иванова порталу Om1.ru.

Женщина рассказала, что с 2014 года отлавливает бездомных животных, на которых жалуются горожане. При том, как закон об отлове появился только в 2020-м. Если участка им не предоставят, питомцы могут снова оказаться на улице.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд
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