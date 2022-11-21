Суд выселяет на улицу животных из приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

В 2020 году суд принял решение выселить приют с занимаемого участка. Новую территорию власти сначала не предоставляли, хоть Ольга и намекала им, что все живущие там животные – «муниципальная собственность». Чуть позже для него нашли место в промышленной зоне Первомайского района, но не бесплатное. Арендную плату Ольга поняла, что не потянет в связи с последними событиями.