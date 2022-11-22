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День сыновей в России 2022: когда поздравлять солдат и офицеров

Вчера, 23:02
Фото: 1MI
В этот день можно поздравлять всей сыновей, возраст на это не влияет
День сыновей-2022 празднуется в России 22 ноября. Кого можно поздравлять в этот день, читайте в материале Atas.info.

Праздник День сыновей отмечается в нашей стране на неофициальном уровне 22 ноября. В этот день принято получать поздравления от мам и пап, бабушек и дедушек.

Приятными словами можно поделиться не только с маленькими детьми, но и с взрослыми мужчинами, которые также являются чьими-то сыновьями, хоть уже и такими большими. Помните, что каждому мужчине хочется услышать слова любви в любом возрасте.

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С особенной гордостью и трепетом относятся к сыновьям те семьи, у которых они проходят военную службу. Теплые и напутственные слова с радостью послушают мобилизованные мужчины и все военнослужащие. Несмотря на то, что в этот день принято поздравлять только мальчиков и мужчин, не забудьте похвалить и своих родителей.

Что лучше подарить в День сыновей – отлично подойдет памятный подарок, который захочется сохранить. Не скупайте полмагазина, а только напомните о своей любви и благодарности.

#Эмилия Губарева#2022#Поздравления
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