С особенной гордостью и трепетом относятся к сыновьям те семьи, у которых они проходят военную службу. Теплые и напутственные слова с радостью послушают мобилизованные мужчины и все военнослужащие. Несмотря на то, что в этот день принято поздравлять только мальчиков и мужчин, не забудьте похвалить и своих родителей.