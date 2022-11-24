Клиенты банка «Открытие» получили почти 500 млн рублей кешбэка за октябрь

С 1 октября банк «Открытие» обновил свою программу лояльности МАКС, вернув кешбэк до 2% за все покупки и до 4% по любимым категориям*. Это стимулировало действующих клиентов «Открытия» более активно расплачиваться картами, а также привлекло новых клиентов.