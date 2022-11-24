Майнеры начали дешево распродавать видеокарты в Новосибирске

В минувшую пятницу инвесторы потеряли около 2 млрд рублей на биткоине. Курс упал до $16,5 тысяч и продолжает снижаться, по данным Glassnode.
Один из майнинг-фермеров рассказал «Прецеденту», что последнее время этот вид деятельности ставится невыгодным - тяжело выйти в ноль. А больше его печалит счет за электричество – «капают» приличные суммы ежемесячно.
Сейчас на Avito от новосибирцев 121 объявление о продаже оборудования для майнинга. Средняя цена за ферму – 350 000 рублей.
Экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари пояснил, что спрогнозировать рост курса биткоина практически невозможно. Это не экономика, а игра. Должен найтись инвестор, чтобы пирамида смогла развиваться дальше.