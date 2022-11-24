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Майнеры начали дешево распродавать видеокарты в Новосибирске

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В Новосибирске начали массово продавать видеокарты для майнинга
Падение курса биткоина привело к появлению на Avito сотен объявлений о продаже видеокарт со всей России, включая Новосибирск. Майнеры начали жаловаться на низкую окупаемость и высокую плату за электричество.

В минувшую пятницу инвесторы потеряли около 2 млрд рублей на биткоине. Курс упал до $16,5 тысяч и продолжает снижаться, по данным Glassnode.

Один из майнинг-фермеров рассказал «Прецеденту», что последнее время этот вид деятельности ставится невыгодным - тяжело выйти в ноль. А больше его печалит счет за электричество – «капают» приличные суммы ежемесячно.

Сейчас на Avito от новосибирцев 121 объявление о продаже оборудования для майнинга. Средняя цена за ферму – 350 000 рублей.

Экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари пояснил, что спрогнозировать рост курса биткоина практически невозможно. Это не экономика, а игра. Должен найтись инвестор, чтобы пирамида смогла развиваться дальше.

Крупнейшую майнинг-ферму нашли в заброшенном киоске под Новосибирском
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Биткоин#Майнинг#Алина Шефер#Бизнес#Скидки
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