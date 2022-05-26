atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупнейшую майнинг-ферму нашли в заброшенном киоске под Новосибирском

26 мая 08:11
Фото: pixabay.com
Полицейские нашли спрятанную в заброшенном киоске и контейнере под Новосибирском майнинг-ферму. Ущерб от неё оценили в 20 млн рублей.

Неизвестные незаконно майнили криптовалюту в поселке Пашино. В одном из киосков правоохранители и энергетики обнаружили сотни ASIC, которые были подключены к электрическим сетям.

Как сказали в АО «Региональные электросети», ущерб составил 20 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело и владельцам фермы грозит теперь до 5 лет колонии.

«Майнеры – это воры электричества. Чтобы заработать, они пользуются снабжением бесплатно. За это им грозит наказание в виде лишения свободы», - отметили в «РЭС».

Напомним, ещё в марте специалисты накрыли другую крупную майнинг-ферму под Новосибирском. Там дельцы биткоинов потребили почти 200 тысяч кВт*ч.

Материалы по теме
Житель Дагестана подключил свою майнинг-ферму к линии электропередачНа территории новосибирского предприятия нашли майнинг-ферму для криптовалюты Майнинг-ферму накрыли в пекарне под Новосибирском
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52