atas.info
ГлавноеВсе новости

Прораба осудили за гибель пенсионерки в шахте лифта общежития в Новосибирске

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Суд вынес приговор прорабу после гибели женщины в шахте лифта общежития НГТУ
Суд вынес приговор прорабу, по вине которого в шахте лифта общежития НГТУ погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что 23 марта пенсионерка приехала в университетское общежитие по просьбе прораба. Он попросил её провести мастер-класс рабочим, которые делали в здании ремонт.

Женщину начальник оставил на втором этаже одну. А она при невыясненных обстоятельствах провалилась в шахту лифта и погибла.

Правоохранители обвинили сотрудника подрядной организации в нарушении требований безопасности на объекте строительства. По их данным, возле лифта не было знаков и перегородок.

Мужчину приговорили к 2 года условно. Он признал свою вину.

Трое рабочих разбились на стройке в Новосибирске: прораб ответит за их гибель в суде
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Капитальный ремонт
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Сегодня, 06:45
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали
Сегодня, 07:50
Скандалы, фальсификации обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Сегодня, 08:33