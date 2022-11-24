Прораба осудили за гибель пенсионерки в шахте лифта общежития в Новосибирске

Следователи выяснили, что 23 марта пенсионерка приехала в университетское общежитие по просьбе прораба. Он попросил её провести мастер-класс рабочим, которые делали в здании ремонт.
Женщину начальник оставил на втором этаже одну. А она при невыясненных обстоятельствах провалилась в шахту лифта и погибла.
Правоохранители обвинили сотрудника подрядной организации в нарушении требований безопасности на объекте строительства. По их данным, возле лифта не было знаков и перегородок.
Мужчину приговорили к 2 года условно. Он признал свою вину.