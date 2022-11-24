В Новосибирске пилота частного вертолета оштрафовали за опасные полеты

Правоохранители установили, что летчик вылетал на Robinson R44 в сентябре этого года из Мочище. На этот рейс он не получил должного разрешения.
Самовольные полеты – это нарушения правил законодательства РФ по использованию воздушного пространства. Пилоту полагается штраф.
Его привлекли к административной ответственности. Потом оштрафовали на 20 000 рублей.
Напомним, в конце октября 2022 года за подобные нарушения штраф получили два частных пилота. Они летали этим летом на лайнере «Аэропракт-22» в Новосибирской области.