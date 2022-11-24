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В Новосибирске пилота частного вертолета оштрафовали за опасные полеты

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
Пилоту выписали штраф за полеты на вертолете без разрешения в Новосибирске
Пилоту выписали штраф за полеты на вертолете без разрешения в небе над Новосибирском. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Правоохранители установили, что летчик вылетал на Robinson R44 в сентябре этого года из Мочище. На этот рейс он не получил должного разрешения.

Самовольные полеты – это нарушения правил законодательства РФ по использованию воздушного пространства. Пилоту полагается штраф.

Его привлекли к административной ответственности. Потом оштрафовали на 20 000 рублей.

Напомним, в конце октября 2022 года за подобные нарушения штраф получили два частных пилота. Они летали этим летом на лайнере «Аэропракт-22» в Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пилот#Вертолет#Штраф
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