В Новосибирске цены на живые новогодние елки стартуют от 2,5 тысяч рублей

Один из частных поставщиков предлагает живую ель за 2,5 тысячи рублей. С его слов, это самый лучший вариант из бюджетного сегмента. Деревце за эти деньги выглядит очень скромно – редкие веточки, высота около 3 метров.
Пышные елки идут от 4000 рублей. Их цена может достигать 10 000 рублей – она зависит от вида дерева, его габаритов и много другого.
Самыми дорогими считаются голубые и корейские пихты. Эти деревья будут украшать дома ни одну новогоднюю ночь так, как являются долгожителями. Их веточки практические не осыпаются, а хвоя не теряет цвет.
«Маленькая от 2 метров стоит 3,5 тысячи рублей. Большая до 8 метров – до 15 тысяч», - называет Atas.info цены торговец.
Стоит отметить, выше упомянутые елки ещё не самые дорогие и популярные, судя по ассортименту. Среди объявлений можно даже найти пихту за 34 990 рублей.
Напомним, ранее продавцы новогодних елей рассказали, как выбрать деревце правильно и какие самые популярные в этом году.