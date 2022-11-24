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В Новосибирске цены на живые новогодние елки стартуют от 2,5 тысяч рублей

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI
Первые новогодние ели начали продавать в Новосибирске от 2 500 рублей
Первые новогодние ели начали продавать в Новосибирске от 2 500 рублей. Самое дешевое деревце может кому-то показаться не очень привлекательным.

Один из частных поставщиков предлагает живую ель за 2,5 тысячи рублей. С его слов, это самый лучший вариант из бюджетного сегмента. Деревце за эти деньги выглядит очень скромно – редкие веточки, высота около 3 метров.

Пышные елки идут от 4000 рублей. Их цена может достигать 10 000 рублей – она зависит от вида дерева, его габаритов и много другого.

Самыми дорогими считаются голубые и корейские пихты. Эти деревья будут украшать дома ни одну новогоднюю ночь так, как являются долгожителями. Их веточки практические не осыпаются, а хвоя не теряет цвет.

«Маленькая от 2 метров стоит 3,5 тысячи рублей. Большая до 8 метров – до 15 тысяч», - называет Atas.info цены торговец.

Стоит отметить, выше упомянутые елки ещё не самые дорогие и популярные, судя по ассортименту. Среди объявлений можно даже найти пихту за 34 990 рублей.

Напомним, ранее продавцы новогодних елей рассказали, как выбрать деревце правильно и какие самые популярные в этом году.

В Новосибирске начали продавать живые и искусственные елки к Новому году
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Елка#Новый год
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