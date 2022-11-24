Жители Новосибирска обвинили хозяйку мебельного магазина в мошенничестве

По словам одной пострадавшей семьи, в июне этого года они выбрали в мебельном магазине «Практик» кухонный гарнитур линейки «Королева дома». Подписали договор на покупку, оплатили и принялись ждать. Уже близится декабрь, а его до сих пор не доставили.
«В июле мы узнали, что мебельный закрыли. Подобное не происходит внезапно, наверняка директор знала ситуацию. Но при этом она продолжала собирать заказы. На лицо факт мошенничества», - рассказали обманутые покупатели.
Оказалось, что мебель по тем же причинам не получили из салона ещё 11 покупателей. Вместе они готовят коллективное заявление в полицию.