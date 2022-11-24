Жители Новосибирска обвинили хозяйку мебельного магазина в мошенничестве

По словам одной пострадавшей семьи, в июне этого года они выбрали в мебельном магазине «Практик» кухонный гарнитур линейки «Королева дома». Подписали договор на покупку, оплатили и принялись ждать. Уже близится декабрь, а его до сих пор не доставили.