Honda влетела в опору путепровода в Бердске – водитель погиб, на месте аварии пробка

Эта жуткая авария произошла в 4:45 ночи на Вокзальной улице на выезде из Бердска. Водитель кроссовера выехал с Ленина на магистраль и, прибавив скорость, врезался в опору путепровода.
По словам очевидцев, иномарка пенсионера после столкновения загорелась. К этому моменту подъехали скорая и пожарные.
«Водитель был без сознания, когда начался пожар. Видел, как его пытались реанимировать – было жутко», - рассказал Atas.info очевидец Александр Т.
По данным ГИБДД региона, врачам не удалось спасти мужчину.
«Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Ему было 67 лет», - уточнила пресс-секретарь ведомства Юлия Ракунова.
Правоохранители до сих пор работают на месте ДТП, выясняют детали. Из-за этого участок сковали пробки. Судя, по 2 ГИС их наблюдают автомобилисты на улицах Ленина, Спортивная и Вокзальный проезд.