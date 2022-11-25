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Honda влетела в опору путепровода в Бердске – водитель погиб, на месте аварии пробка

Сегодня, 02:42
Фото: фото очевидца
Пожилой новосибирец за рулем Honda CR-V погиб, врезавшись в опору путепровода

Пенсионер на Honda погиб при столкновении с опорой путепровода в Бердске

Пожилой мужчина за рулем Honda CR-V погиб, врезавшись на скорости в опору путепровода в Бердске ночью 25 ноября. Об этом сообщают в ГИБДД Новосибирской области.

Эта жуткая авария произошла в 4:45 ночи на Вокзальной улице на выезде из Бердска. Водитель кроссовера выехал с Ленина на магистраль и, прибавив скорость, врезался в опору путепровода.

По словам очевидцев, иномарка пенсионера после столкновения загорелась. К этому моменту подъехали скорая и пожарные.

«Водитель был без сознания, когда начался пожар. Видел, как его пытались реанимировать – было жутко», - рассказал Atas.info очевидец Александр Т.

По данным ГИБДД региона, врачам не удалось спасти мужчину.

«Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Ему было 67 лет», - уточнила пресс-секретарь ведомства Юлия Ракунова.

Правоохранители до сих пор работают на месте ДТП, выясняют детали. Из-за этого участок сковали пробки. Судя, по 2 ГИС их наблюдают автомобилисты на улицах Ленина, Спортивная и Вокзальный проезд.

Фото: 2ГИС
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