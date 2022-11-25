Магазин Mango открылся в «Галерее Новосибирск» спустя полгода

Об открытии магазина Mango стало известно 24 ноября. Он заработал спустя много месяцев простоя – бренд ушел из России в марте-2022.
Сейчас магазин открылся в торговом центре «Галерея Новосибирск». По этому поводу там даже устроили скидки до 70%. Об открытии еще одного магазина в ТЦ «Аура» - пока ничего неизвестно.
При этом новосибирцы отреагировали на новость неоднозначно. Сибиряки написали в комментариях: «Действительно, лучшая новость для меня», «новость года», «Класс», «Не скучала», «Давно я так не радовалась», «Ушли так ушли».
Напомним, ранее мы рассказывали про топ новосибирских брендов одежды на замену зарубежным. В Новосибирской области около 550 швейных предприятий, которые выпускают достойную одежду.