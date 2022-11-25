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Mango вернулся в Новосибирск – магазин открыли спустя полгода простоя

Сегодня, 01:16
Фото: ТРЦ Галерея Новосибирск/вк
Бренд был закрыт с марта

Магазин Mango открылся в «Галерее Новосибирск» спустя полгода

Испанская компания Mango снова открыла свои двери в торговом центре Новосибирска, сообщается на официальной странице ВК-группы ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Об открытии магазина Mango стало известно 24 ноября. Он заработал спустя много месяцев простоя – бренд ушел из России в марте-2022.

Сейчас магазин открылся в торговом центре «Галерея Новосибирск». По этому поводу там даже устроили скидки до 70%. Об открытии еще одного магазина в ТЦ «Аура» - пока ничего неизвестно.

При этом новосибирцы отреагировали на новость неоднозначно. Сибиряки написали в комментариях: «Действительно, лучшая новость для меня», «новость года», «Класс», «Не скучала», «Давно я так не радовалась», «Ушли так ушли».

 

Как сегодня выглядят главные ТРЦ Новосибирска – закрылись магазины зарубежных брендов
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Напомним, ранее мы рассказывали про топ новосибирских брендов одежды на замену зарубежным. В Новосибирской области около 550 швейных предприятий, которые выпускают достойную одежду. 

#Эмилия Губарева
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