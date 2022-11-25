Новосибирские полицейские задержали серийного угонщика

Похищенную машину марки «Ниссан» правоохранители обнаружили в Бердске. Затем выяснилось, что автомобиль забрали в Черепаново у местной жительницы.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался несовершеннолетний черепановец. Он угнал иномарку, некоторое время ездил на ней по городу, а затем отправился к знакомым, где его и задержали.
По факту угона транспортного средства полицейские возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснили, что злоумышленник угнал еще одну машину — на территории Алтайского края.
Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной жизни задержанного.
Ранее неизвестный угнал автомобиль Lada Largus, который был припаркован рядом со стройкой в Купинском районе Новосибирской области.