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Новосибирские полицейские задержали серийного угонщика

Сегодня, 15:16
Фото: Flickr
Угонщик в деле
17-летний угонщик орудовал в Новосибирской области и Алтайском крае, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Похищенную машину марки «Ниссан» правоохранители обнаружили в Бердске. Затем выяснилось, что автомобиль забрали в Черепаново у местной жительницы.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался несовершеннолетний черепановец. Он угнал иномарку, некоторое время ездил на ней по городу, а затем отправился к знакомым, где его и задержали.

По факту угона транспортного средства полицейские возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснили, что злоумышленник угнал еще одну машину — на территории Алтайского края.

Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной жизни задержанного.

Ранее неизвестный угнал автомобиль Lada Largus, который был припаркован рядом со стройкой в Купинском районе Новосибирской области.

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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Угонщик#Задержание
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