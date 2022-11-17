В Новосибирской области пьяный мужчина угнал машину

Водитель тут же обратился за помощью в правоохранительные органы и угонщика поймали в 20 километрах от поселка. Водитель был настолько пьян, что не стоял на ногах.
По словам сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области, полицейские доставили угонщика в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 34-летний житель Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответ за аналогичные преступления.
Нарушителя посадили в спецприемник на десять суток за вождение в пьяном состоянии и без прав.
Против него возбудили уголовное дело за угон автомобиля.
Ранее стало известно о страшной аварии в болотнинском районе Новосибирской области.