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В Новосибирской области пьяный мужчина угнал машину

Сегодня, 14:16
Фото: Wikimedia Commons
Лада Ларгус
Неизвестный угнал автомобиль Lada Largus, который был припаркован рядом со стройкой в Купинском районе Новосибирской области.

Водитель тут же обратился за помощью в правоохранительные органы и угонщика поймали в 20 километрах от поселка. Водитель был настолько пьян, что не стоял на ногах.

По словам сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области, полицейские доставили угонщика в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 34-летний житель Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответ за аналогичные преступления.

Нарушителя посадили в спецприемник на десять суток за вождение в пьяном состоянии и без прав.

Против него возбудили уголовное дело за угон автомобиля.

Ранее стало известно о страшной аварии в болотнинском районе Новосибирской области.

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#Происшествия#Новосибирская область#Город#Транспорт#Лада ларгус#Кража автомобиля
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