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Новосибирский общественный транспорт может подорожать до 30 рублей уже в декабре

Сегодня, 11:00
Фото: atas.info
Новосибирский автобус
В новосибирской мэрии заявили о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте до 30 рублей в ближайшее время.

По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок горадминистрации Михаила Никулина, более высокие тарифы позволят перевозчикам покрывать расходы на зарплату сотрудникам и внедрять новые технологии.

Чиновник добавил, что во многих городах России тарифы уже превышают 30 рублей и приближаются к 50 рублям.

"Чем больше мы повысим цену разовой поездки, тем больше будет возможностей для создания дифференцированных, пересадочных тарифов для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Для этой категории пассажиров, конечная цена билета будет ощутимо ниже разовой поездки", - сообщил Никулин «Новосибирским Новостям».

Ранее общественный транспорт столицы Сибири попал в десятку лучших в России. Рейтинг составила компания Simetra, занимающаяся транспортным моделированием. По ее оценке, Новосибирск занял седьмое место.

 
 
 
 
Новосибирский общественный транспорт - в десятке лучших в России
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#Город#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Проезд#Стоимость#Повышение
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